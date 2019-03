Pinten llaços blancs a la seu del PSC de Barcelona

La seu del PSC de Barcelona, situada al número 416 del carrer Consell de Cent, s'ha llevat aquest divendres amb llaços blancs pintats a terra i en el seu persiana, segons ha informat el partit en un missatge al seu compte de Twitter.









"Així ens hem trobat la nostra seu de Barcelona aquest matí. És preocupant comprovar com aquests atacs es converteixen cada dia més en accions reiterades i indiscriminades", ha expressat el propi partit en un missatge acompanyat amb dues fotografies.





També ha afegit que aquestes accions no els detindran: "Però no ens intimiden. Barcelona no els pertany. Nosaltres seguim treballant", han dit sobre un atac que se suma al que ja va patir la mateixa seu quan les persianes van ser tacades amb pintura groga en abril de 2017.