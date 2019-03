L'advocat de Vox al judici al procés, candidat per Saragossa

Vox ha anunciat aquest divendres que el seu candidat a les eleccions generals del 28 d'abril per la província de Saragossa serà Pedro Fernández, vicesecretari jurídic de la formació i el seu advocat en el judici a l' 'Procés' que s'està celebrant al Tribunal Suprem.



Llicenciat en Dret per la UNED amb despatx propi des de 1996, Fernández ha estat professor a diverses universitats espanyoles -com CEU San Pablo, Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Europea de Madrid- i en altres organismes com l'Institut d'Estudis Borsaris (IEB) i el Col·legi d'Advocats de Madrid.





