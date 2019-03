Oriol Pujol torna a trepitjar el carrer després de passar només dos mesos dies a Brians 2

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat ha concedit el tercer grau inicial a l'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó pel cas ITV.





Segons han informat fonts de la Conselleria de Justícia, que dirigeix Ester Capella, han ratificat la proposta de la junta de tractament de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), i el tercer grau serà efectiu a partir de la propera reunió de la Junta, que celebra una trobada ordinari tots els dijous.





Pujol, condemnat per delictes de tràfic d'influències, delicte continuat de suborn i falsedat en document mercantil, serà traslladat a un centre de règim obert, on haurà d'anar a dormir els dies entre setmana, i durant la jornada sortirà per anar a treballar, i podrà passar els caps de setmana a casa seva.





