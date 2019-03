Iberdrola, Endesa i Naturgy han arribat a un acord per garantir el futur de la central nuclear d'Almaraz, que haurà de ser aprovat aquest divendres per l'Assemblea de la societat propietària de la planta, han informat fonts del sector.





L'acord, tancat aquesta matinada després que en la jornada d'ahir s'intensifiquessin els contactes a la recerca d'una solució 'exprés' de presentar aquest divendres i amb la qual tractar de tancar el conflicte obert pel futur d'Almaraz, suposa garantir el protocol que les tres companyies i EDP havien rubricat amb Enresa per a la continuïtat del parc nuclear i el seu tancament ordenat entre 2025 i 2035.





La situació entre les companyies s'havia encallat després que Endesa no acceptés la imposició de condicions per part d'Iberdrola i Naturgy no recollides en el protocol.





El 31 de març era la data límit per prendre la decisió de demanar la renovació per Almaraz, el permís de connexió caduca a l'abril de 2020, sota l'amenaça per als propietaris de la central --Iberdrola (53%), Endesa (36% i Naturgy (11%)-- de fer front a una sanció.





En concret, la introducció d'una clàusula a la petició d'allargar la vida útil per no superar un límit del 15% a una xifra d'inversions recurrents d'uns 400 milions d'euros distanciava a les companyies, ja que Endesa sostenia que no existia cap condició en el cas que les inversions necessàries fossin superiors a les previstes, en ser una qüestió que ha de ser determinada pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN).





L'acord assolit entre les tres 'grans' elèctriques ha elevat aquest límit sobre la xifra d'inversions previstes de 400 milions d'euros al 50%.





D'aquesta manera, queden acotades les inversions a realitzar a la planta a uns 600 milions d'euros, i si es supera aquest límit les propietàries hauran de tornar a seure.





Així mateix, es manté la regla de pactar les decisions per unanimitat, tal com està previst en les societats d'interès econòmic (AIE) per les quals es regeixen les nuclears.





L'acord també garanteix el futur en el cas de les centrals d'Ascó i Vandellòs II, on són sòcies Endesa i Iberdrola, encara que en aquest cas s'ha establert una xifra d'inversió acotada sense límit, han indicat fonts del sector.





ALLARGAR LA VIDA DE LA CENTRAL FINS 2027 I 2028





Segons el 'full de ruta' acordada per les elèctriques i Enresa, el reactor Almaraz I s'aturarà no abans de 2027, mentre que el segon dels seus reactors ho faria un any després (2028).





En concret, suposa que els propietaris de la central de Càceres demanaran 7,4 anys, a comptar de la data d'abril de 2020 en què expira la llicència per al primer reactor i 8,3 anys per al segon.





25 ANYS D'ACTIVITAT ECONÒMICA I OCUPACIÓ PER ALMARAZ





Amb aquest acord, es garanteixen 25 anys d'activitat econòmica i ocupació per a la central d'Almaraz, ja que a més de la prolongació de la vida útil, posteriorment, hi haurà el període de treballs de predesmantellament i desmantellament.





Dilluns passat, el president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ja va reafirmar a Extremadura que Almaraz anava "a estar funcionant almenys fins a final de la dècada" de 2020, com és 2028, després del que va aclarir que el que no funcioni a partir d'aquesta data "no vol dir que no vagi a seguir tenint feina, tot el contrari", sinó que "va a tenir 15 anys després almenys de desmantellament".





El Govern va remetre el passat 22 de febrer a Brussel·les el seu esborrany de Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC), en el qual preveu que el 2030 encara hi hagi operatius en el 'mix' elèctric espanyol mica més de 3 gigawatts (GW) de nuclear i un tancament ordenat d'aquestes plantes per ordre cronològic.





El protocol inclou un calendari de tancament per al parc nuclear espanyol, contemplant les clausures ordenades i escalonades dels actuals set reactors des 2027 (Almaraz) fins 2035 (Trillo). De tal manera que, després de Almaraz, li tocaria el torn a Ascó I (2029) i Cofrents (2030). En 2033, seria clausurat Ascó II i, en 2035, Vandellòs i Trillo. A aquest ritme, la vida útil de les centrals es situarà en una mitjana d'uns 45-46 anys.