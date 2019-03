La Guàrdia Urbana va denunciar administrativament el 13 de març al responsable d'un supermercat de l'Eixample de Barcelona per presumptament tenir a la venda més de 1.900 productes no aptes per al consum, que van ser retirats.





En un comunicat aquest divendres, ha informat que agents van acudir a l'establiment a causa de molèsties dels veïns per l'ocupació del carrer amb cartells publicitaris sense autorització i que l'inspeccionar el local van trobar aliments caducats des de feia temps i embolcalls deteriorats, entre altres deficiències.





Van denunciar al responsable per infraccions de venda d'aliments no aptes per al consum --caducats--, incomplir la normativa d'etiquetatge de dades de consum per a aliments, manca de cartell amb denominació i preu, greu falta de condicions higièniques i no tenir un rebut en vigor de l'asseguradora de responsabilitat civil.





Els agents van aixecar acta d'inspecció amb còpia per l'Institut de Salut Alimentària i, entre els productes retirats, figuren 81 litres d'oli, més de 600 llaunes i pots de conserves i 180 plats precuinats.





També estan 200 unitats de productes lactis, 100 d'espècies, 150 de galetes i cereals i 240 de refrescs i begudes alcohòliques, entre d'altres.