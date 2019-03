El Museu d'Auschwitz-Birkenau va publicar el passat dimecres 20 de març en el seu compte de Twitter un missatge demanant als visitants "respecte" cap a les més d'un milió de persones assassinades en aquest camp de concentració i extermini nazi, davant la publicació en xarxes socials de fotografies de visitants fent equilibris per les vies per les quals circulaven els trens de l'Holocaust.

En el camp nazi de concentració i extermini d'Auschwitz-Birkenau, a Polònia, van ser assassinades 1,1 milions de persones, majoritàriament jueus. El 27 de gener de 1945, fa 74 anys, es va produir l'alliberament d'Auschwitz i aquest mateix dia de cada any es recorda la memòria de les víctimes de l'Holocaust. Al juliol de 1947 es va crear el Memorial i Museu d'Auschwitz-Birkenau.





"Quan vinguis a Auschwitz, recorda que estàs en un lloc on més d'un milió de persones van ser assassinades. Respecta la seva memòria. Hi ha llocs millors per aprendre a caminar en equilibri que aquell que simbolitza la deportació de centenars de milers de persones cap a la mort", diu el tuit publicat en el compte del Museu d'Auschwitz.









A més, acompanya el missatge de quatre fotografies en què es pot observar a visitants posant mentre fan equilibri sobre les vies dels trens per les que arribaven al camp d'extermini nazi centenars de milers de persones per ser assassinades.





En resposta a alguns comentaris a Twitter, des del Memorial contesten que les normes del Museu estableixen que els visitants "han de comportar-se amb la deguda solemnitat i respecte". "Caminar sobre les vies dels trens de la plataforma des d'on centenars de milers de persones van ser enviades a les cambres de gas no és apropiat", expliquen.





Fins al passat mes de febrer, va estar a Madrid l'exposició 'Auschwitz. No fa molt, no molt lluny', un espai de 2.500 metres quadrats amb material fotogràfic i audiovisual inèdit i més de 600 objectes originals d'Auschwitz. Per ella van passar més de 600.000 visitants.





Si bé, en aquesta exposició no han tingut aquest tipus de problema. "La gent ha estat molt respectuosa, ha tret fotografies però no selfies, sinó fotografies dels objectes o de les cites", ha assegurat la responsable de comunicació i relacions públiques de l'exposició 'Auschwitz. No hace mucho, no muy lejos' i de Musealia, Icíar Palacios.