Una jove de 20 anys, testimoni de Jehovà, es troba en estat crític a l'Hospital San Jorge d'Osca després de rebutjar en el seu testament vital una transfusió de sang. La jove està ingressada a l'UCI d'aquest centre i està en coma induït.





MÉS INFORMACIÓ L'Hospital del Mar a Barcelona realitza el primer protocol de trasplantaments renals sense transfusió a Testimonis de Jehovà

Segons publica Heraldo de Aragón, pel que sembla la jove va haver de ser intervinguda quirúrgicament i el seu estat es va agreujar amb una peritonitis. A causa de les complicacions sorgides en l'operació, se li va haver provocar el coma.





La pacient necessita d'una transfusió de sang, però es troba inconscient i, a més, en el seu testament vital s'indica que, per motius religiosos, rebutja les transfusions de sang, de manera que els metges han hagut de respectar la seva decisió.





A més, el jutjat de guàrdia d'Osca ha dictat un acte al respecte en el qual s'indica que no s'està cometent cap delicte, atès que la Llei d'Autonomia del Pacient reconeix els drets de la persona que està malalta al fet que es respecti la seva voluntat reflectida en el seu testament vital pel que fa al seu rebuig a sotmetre a certs procediments mèdics.





Aquest cas reobre la polèmica de si els metges, que tenen com a missió salvar els seus pacients més enllà de les condicions o creences personals que aquests tinguin, poden realitzar transfusions obligatòries per salvar vides.





L'EXPERIÈNCIA DE L'HOSPITAL DEL MAR





L'Hospital del Mar va posar en marxa el març de 2018 el primer protocol d'Espanya per garantir el trasplantament renal sense transfusió de sang a Testimonis de Jehovà, que s'ha aplicat a mínim en dues operacions quirúrgiques.





Per aconseguir-ho, l'hospital ha posat en marxa un protocol específic per a aquest tipus de malalts, que busca preparar els pacients abans de la cirurgia, durant el procés quirúrgic i el postoperatori, així com comptar amb personal sanitari que accepti tractar els pacients descartant l'ús de transfusions.





La clau de les intervencions que les transfusions es realitzin amb sang del propi pacient mitjançant la utilització d'uns equips anomenats 'cell saver', que permeten la recuperació de part de la sang del mateix pacient en cas de grans sagnats per transfondre'ls directament de nou els hematies.