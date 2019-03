Els líders de la Unió Europea han acordat aquest dijous oferir al Regne Unit ajornar el Brexit almenys fins al 12 d'abril, encara que la setmana vinent el Parlament britànic tombi per tercera vegada l'acord de sortida que han negociat durant els dos últims anys Londres i Brussel·les.





"Tots som conscients objectivament del difícil que és aquesta situació i del fet que encara no hem trobat la solució final, però sí hem fet per facilitar el procés. Encara hi ha diverses opcions obertes", ha dit el president del Consell Europeu, Donald Tusk, en una roda de premsa després d'unes sis hores de reunió.





May va demanar formalment per carta als seus encara socis europeus ajornar del 29 de març al 30 de juny la sortida del Regne Unit, amb la promesa de sotmetre en una nova votació l'acord de sortida la setmana vinent, i guanyar-la. També va dir que no contemplava convocar les eleccions europees del mes de maig, la qual cosa en la pràctica ha limitat el calendari per a la pròrroga.





Finalment, la fórmula que han pactat els líders i que Tusk ha traslladat a May contempla una pròrroga fins al 22 de maig en cas que la setmana vinent la Cambra dels Comuns aprovi el Tractat de Retirada que ja ha rebutjat dos cops.





No obstant això, la proposta dissenyada pels 27 ofereix també una pròrroga sense condicions, encara que més curta, "fins al 12 d'abril", en el cas que el Parlament britànic no doni suport al pacte de divorci.





En el marc d'aquesta hipòtesi, el bloc "espera que el Regne Unit indiqui la manera d'avançar abans d'aquesta data, perquè l'estudiï el Consell". Preguntant per fins quan està la UE disposada a ajornar el Brexit, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha evitat la resposta directa i ha dit que "fins al final".





La raó de marcar el 12 d'abril com a màxim a la pròrroga sense condicions és que és també l'últim dia en què el Regne Unit pot convocar les eleccions al Parlament europeu, que està obligat a convocar si per a la data de la seva celebració (del 23 al 26 de maig) segueix sent un estat membre.





En un últim intent per guanyar el suport de Westminster, els líders també han confirmat l'acord que May va tancar amb Juncker fa deu dies a Estrasburg (França), per dotar de més claredat jurídica les garanties que la salvaguarda irlandesa és un mecanisme d'últim recurs.





NO HI HAURÀ RENEGOCIACIÓ





A més han recalcat que el Tractat de Retirada "no pot ser reobert" i per això qualsevol declaració o compromís futurs hauran de ser "compatibles amb l'esperit i la lletra" d'aquest acord.





El text de conclusions adoptat per unanimitat pels 27, a més, recull la disposició a seguir preparant en tots els nivells els plans de contingència per mitigar els danys d'un eventual Brexit caòtic, que tindran en compte tots els possibles escenaris.





El president de França, Emmanuel Macron, ha destacat, per altra banda, que el bloc ha donat a May una pròrroga com ella volia, però ho ha fet "amb els nostres límits i les nostres condicions".





Així, el mandatari francès ha explicat que l'oferta europea dona al Regne Unit fins a mitjan abril per "aclarir-se" sobre el que vol, afavoreix una solució per a una desconnexió ordenada i permet a la UE "no caure en la trampa d'assumir el paper de dolent".





El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat que amb la pròrroga del Brexit que han ofert els 27 a la primera ministra britànica, Theresa May, han fet "un esforç d'empatia" per mirar d'evitar una sortida caòtica.





Mentre, May ha dit en abandonar la reunió que treballarà "dur" els propers dies per guanyar la votació a la Cambra dels Comuns i complir així amb la condició per gaudir de l'ajornament al 22 de maig per preparar una sortida suau.





FALTA DE CLAREDAT





El bloc es va mostrar inicialment obert a concedir una pròrroga curta, considerada de caràcter "tècnic", per assegurar que el Regne Unit tingués temps de preparar la seva sortida de manera ordenada, i sempre condicionat al vistiplau de Westminster a l'acord de divorci, que la UE considera innegociable.





No obstant això, després de debatre durant 90 minuts amb May sobre els seus plans, els líders han conclòs aquest dijous que falta claredat en la seva proposta i han encaixat amb "pessimisme" les "evasives" de la britànica sobre com pensava afrontar el possible escenari que fracassés en els intents per salvar l'acord, segons han indicat diferents fonts diplomàtiques.





May s'ha aferrat al fet que només contempla el 'pla A' que la Cambra dels Comuns adopti l'acord de sortida i, per tant, no ha volgut abordar altres hipòtesis.





"No té un pla 'B', així que no és possible que els líders mantinguin una discussió estructurada, han de discutir-ho ara", han explicat fonts europees, per explicar que a última hora d'aquest dijous convisquin diferents propostes sobre com articular la pròrroga.





Preguntats més tard per l'ambient de la trobada, tant Juncker com Tusk han assegurat que l'ambient ha estat "positiu" i "constructiu", tot i que el cap de l'Executiu comunitari ha avisat dels límits de la "paciència" del bloc europeu.