Els canvis impulsats per Pablo Casado a les candidatures han causat enuig en veterans càrrecs del PP, que es regiren contra la "neteja" que, al seu judici, ha imposat la direcció nacional del partit davant les eleccions generals del 28 d'abril. Els dirigents consultats per Europa Press coincideixen que s'ha prescindit del 'marianisme' i del 'cospedalisme', alhora que alerten que "incendiar" territoris pot provocar una "forta desmobilització" a poques setmanes de les eleccions.





"Mai s'havia produït tanta renovació", resumeix un membre del partit des de l'anonimat, després que els canvis impulsats per Pablo Casado en els cap de cartell al Congrés i al Senat superi el 75% per cent en cadascuna de les càmeres. "Han netejat l'era", afegeix un altre històric del PP.





En aquest sentit, les fonts consultades insisteixen que "mai" s'havia produït un ajust d'aquest calat i retreuen a la direcció nacional del PP que hagi "ficat mà a les llistes com mai", imposant a afins i deixant amb poc marge a les organitzacions territorials.





A més, retreuen a 'Gènova' que s'hagi situat en les candidatures a molts joves vinculats a Noves Generacions, l'organització juvenil del PP en què van arrencar Pau Casado i el seu 'número dos', Teodoro García-Egea. En alguns casos, afegeixen, la joventut ha "jubilat" als veterans, a molts dels quals ni tan sols s'ha explicat personalment el relleu.





"Hi ha gent ferida, massa", lamenta un altre històric parlamentari popular. De fet, algunes fonts alerten del risc de provocar una fractura interna en les organitzacions provincials a dos mesos de les eleccions autonòmiques i municipals del 26 de maig.





De fet, aquestes mateixes fonts adverteixen que aquestes persones són les que mobilitzen al partit en les províncies i el "incendi" que ha provocat 'Gènova' en molts territoris "pot provocar una vaga de braços caiguts" i la "desmobilització" a les portes de les cites amb les urnes.





"LA GENT DE RAJOY HA DESAPAREGUT"





Les fonts consultades argumenten a més que "la gent de Rajoy ha desaparegut" de les llistes a les generals. "No dic els de Soraya, sinó els de Rajoy!", Exclama un càrrec del partit, que lamenta la marxa de "gent molt vàlida" com Fátima Báñez, que pot "aportar molt al PP".





En semblants termes s'expressen altres membres del partit. "No han estat només marianistes o sorayistas. També cospedalistas", afirma un parlamentari, que avisa que pot ser "perjudicial" per al partit no comptar amb l'experiència i donar prioritat als "joves inexperts".





Altres membres del PP llisquen la idea que Casado vol envoltar-se de fidels per frenar la contestació interna que pot produir-se si no arriba al Palau de la Moncloa després del 28 d'abril i es produeix un desastre electoral a municipals i autonòmiques.





Els crítics amb el procés d'elaboració de llistes recriminen a més a la direcció la seva falta de tacte i adverteixen que hi ha càrrecs que no han rebut ni una trucada de la cúpula que dirigeix Casado. També es queixen que s'hagi consentit a persones que són alcaldes aspirar a tenir també un escó.





GÈNOVA: UNITAT I COMPTANT AMB MINISTRES DE RAJOY





Altres fonts consultades per Europa Press emmarquen, però, en la "normalitat" el procés de renovació que s'ha dut a terme. Segons subratllen, Pablo Casado ha obert un "nou cicle" i veuen "lògic" que vulgui situar el seu equip al Congrés o el Senat.





"És llei de vida. La renovació, quan es produeix és dolorosa, però quan s'ha estat en primera línia, també cal deixar pas a altres companys", declara un experimentat càrrec del Partit Popular que seguirà mantenint escó en la propera legislatura.





De la mateixa manera, fonts de la direcció nacional subratllen que Casado ha apostat per la integració, defensen la unitat del partit i recalquen que "tots els ministres de Mariano Rajoy estan on volen estar".





El mateix Casado ha rebutjat aquests dies públicament que hagi realitzat una "purga" a les llistes i ha afirmat que no hi ha persones que es quedin "descabalgadas". "Ningú ha integrat més que jo, ningú", va dir aquesta setmana en una entrevista a Antena 3.