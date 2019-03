El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, tornarà aquest dissabte a la primera línia de la política nacional, després de la seva permís de paternitat de tres mesos, i ho farà amb un míting, que esperen sigui multitudinari, a la plaça annexa al Reina Sofia, a Madrid, lloc on la formació 'morada' ha celebrat fites importants per al partit, com la seva irrupció en les europees de 2014.





L'acte polític, que començarà a les 18.00 hores suposarà el retrobament d'Iglesias amb la militància, i des de la formació avancen que estaran presents representants de diferents col·lectius de la societat civil, de Podem i de les seves confluències.





Amb aquesta reaparició, el partit afronta cinc setmanes decisives de cara a les eleccions generals que se celebraran el 28 d'abril. Per abordar el repte de donar-li la volta a unes enquestes que col·loquen al partit 'morat' per sota de les seves expectatives, la formació fonamentarà la seva campanya sobre dos enfocaments fonamentals: d'una banda alertar i mobilitzar la ciutadania davant "la involució" que suposen "les tres dretes", i d'altra aprofundir en la necessitat que Podem obtingui un major nombre de diputats per poder dur a terme polítiques que amb el PSOE, diuen, no sortirien endavant fruit de la seva "falta de valentia per fer front als poderosos ".





Iglesias es va retirar de la primera línia política el passat 20 de desembre, quan va participar en el seu últim Ple del Congrés abans d'assumir a temps complet la cura dels fills bessons que té amb la portaveu parlamentària de Podemos, Irene Montero. Ho van fer així per repartir-se al 50% la cura dels seus fills.





En aquests tres mesos, Iglesias no ha concedit entrevistes ni ha participat en actes públics, però sí va haver d'intervenir, mitjançant la difusió d'una carta, en la greu crisi que va esclatar en Podem el 17 de gener després de la decisió del seu exnúmero 2, Íñigo Errejón, de marxar a la plataforma Més Madrid, i abandonar la seva candidatura a la Comunitat de Madrid per Units Podem. El líder 'morat' també va participar per vídeo trucada en la reunió del Consell Ciutadà Estatal --el màxim òrgan de direcció de Podemos-- que es va celebrar el 30 de gener per abordar l'esmentada crisi.





A més, va dedicar unes hores el dimecres 6 de febrer per reunir-se amb el president del Govern, Pedro Sánchez, a La Moncloa, amb l'objectiu de desbloquejar les negociacions per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat (PGE), que van acabar fracassant una setmana després , i portant l'Executiu a anunciar l'avançament electoral.





ACTE PLE DE INCÒGNITES





Ara, després dels tres mesos de baixa, Iglesias reapareix i ho farà en un acte del que el partit ha revelat només el lloc, l'hora i que esperen que sigui massiu. Aquest divendres, Montero compartia a twitter que assistiria a l'acte, i afegia: "Amb moltes ganes de escoltar-vos i de compartir de nou una trobada amb Pablo Iglesias, anem!".





La coportaveu de la formació 'estatge', Noelia Vera, ha escrit també aquest divendres en el seu perfil de twitter que demà ompliran "de nou" la plaça del Museu Reina Sofia "d'alegria rebel". "Iniciarem el camí al 28A costat de la nostra gent. Allà ens veiem!", conclou.





Podem difondre aquest dimecres un vídeo a les seves xarxes socials en què informaven del míting, i en ell convidaven a participar amb el missatge 'Ens veiem!'. Aquest breu vídeo, de poc més de 30 segons, contrasta amb el cartell inicial que Podem publicar a principis de març en el qual va usar el lema 'Vuelve', amb la síl·laba 'Él' destacada en un to més clar.





En aquesta ocasió, el propi Iglesias va qualificar d'error aquest cartell, i va ser esborrat del compte de Twitter de la formació. Va coincidir que la difusió d'aquest cartell es va fer a pocs dies de la vaga feminista del 8 de març.