Tres tennistes espanyols debuten i guanyen en l'Open de Miami

Els tennistes espanyols Feliciano López, Albert Ramos i Jaume Munar han acabat amb victòria aquest dijous el debut en el torneig de Miami, segon Masters 1.000 de la temporada, les quals han obtingut respectivament davant del francès Benoit Paire (7-5, 4-6, 6-4), el romanès Marius Copil (6-4, 6-2) i l'indi Prajnesh Gunneswaran (7-6(3), 6-4).





Feliciano s'ha emportat un ajustat partit per citar-se ara en un xoc d'alçada en segona ronda amb el búlgar Grigor Dimitrov. El toledà, com fes a Indian Wells davant de Tomas Berdych, s'ha apuntat un triomf treballat en la seva estrena, amb alternatives per als dos.









A més, el català Albert Ramos ha tingut un bon debut, davant d'un erràtic Copil, que no ha pogut mantenir el seu servei amb regularitat. El romanès ha entrat amb dos breaks en el partit que han impulsat l'espanyol, malgrat que Copil ha provat de reaccionar. El català ha defensat el seu avantatge per apuntar-se la victòria i s'enforntarà en la següent ronda amb el francès Lucas Pouille, cap de sèrie número 25, al que ha guanyat en els dos últims enfrontaments, però contra el qual va perdre l'únic a pista dura, a Auckland (2015).









Per altra banda, Jaume Munar ha obtingut un bitllet a segona ronda basat en el cop que ha suposat el primer set, que s'ha quedat l'espanyol en el desempat (7-6(3). Després, Gunneswaran ha perdut el rumb i ha reaccionat tard a l'execució (6-4) d'un Munar que accedeix en una altra cita de nivell, contra el sisè cap de sèrie, Kevin Anderson.









Recordem que Rafa Nadal està recuperant-se de les molèsties al seu genoll dret i no tornarà a jugar fins al Masters 1000 de Montecarlo el proper 13 d'abril.