El Sindicat d’Infermeria reclama la jubilació parcial i anticipada per a les infermeres i infermers

El Sindicat d'Infermeria, SATSE Catalunya, reclama a la Conselleria que possibiliti l'accés voluntari a la jubilació parcial i anticipada per a les infermeres i infermers que treballen als Hospitals, Centres de Salut, Dispositius d'Urgències i altres àmbits de l'atenció sanitària de l'Institut Català de la Salut, sense que comporti cap pèrdua econòmica.





SATSE justifica aquesta reclamació per les condicions laborals especialment dures i penoses que sofreixen totes les infermeres i infermers de l'Institut Català de la Salut al llarg de la seva trajectòria professional.





Entre altres, destaca el treball a torns, de nit o en cap de setmana, les rotacions o les guàrdies, així com la permanència en centres i serveis particularment difícils i penosos, sense oblidar els riscos latents inherents a la seva labor professional. Totes aquestes situacions, atenent nombrosos estudis científics que ho demostren, afavoreixen la deterioració de la salut dels professionals i l'aparició de malalties, com el càncer, trastorns gastrointestinals, processos cardiovasculars, etc.





Unes condicions laborals que, segons el parer de l'organització sindical, comporten un innegable desgast i deteriorament físic i psíquic que es va augmentant amb el pas dels anys i que clarament justifica que aquell infermer o infermera que així ho desitgi pugui optar per jubilar-se abans de l'edat estipulada en l'actualitat o que, si ho entén més pertinent, ho faci de manera parcial i pugui continuar treballant, encara que menys hores de les que li correspondria.





Referent a la jubilació, SATSE respecta escrupolosament la legítima reivindicació del collectiu mèdic per a jubilar-se als 70 anys, però destaca que, per contra, a les infermeres, a pesar que les seves especials condicions laborals agreugen i acreixen la seva penúria laboral durant anys, se'ls impedeixen, malgrat la necessitat més que justificada, poder jubilar-se als 60 anys, sense pèrdua retributiva, igual que altres professionals d'altres sectors que fins i tot ho poden fer a partir dels 55 anys.





SATSE, insisteix que aquesta circumstància no ha de comportar cap mena de pèrdua econòmica per al professional afectat, ja que, en aquest cas, suposaria un inconvenient decisiu en la majoria dels casos que condicionaria que la infermera o infermer no pogués fer el pas desitjat.









El Sindicat d'Infermeria considera que, a més de beneficiar a la infermera o infermer que porta 35 o 40 anys o més treballant en condicions especialment dures, la jubilació parcial i anticipada possibilitaria la contractació de nous professionals en l'Institut Català de la Salut.





A més de l'accés voluntari a la jubilació parcial i/o anticipada, SATSE, d'altra banda, defensa la implantació d'un ‘Itinerari Laboral’ en l'Institut Català de la Salut que contempli mesures concretes que comportin una millora progressiva de les condicions de treball de les infermeres i infermers al llarg de la seva vida laboral.





La reducció individual del nombre de caps de setmana, nits o guàrdies anuals a treballar en funció de determinats criteris o un estudi exhaustiu dels llocs de treball, amb la corresponent catalogació dels quals tenen menor càrrega assistencial o de treball, són algunes de les mesures que l'organització sindical entén que, a més de millorar les condicions laborals dels professionals, propiciarien una atenció més segura i de major qualitat als ciutadans i pacients.





Per tant, es permetria que una Infermera des que comença la seva vida laboral fins que es jubila, no es vegi sotmesa ininterrompudament a la mateixa pressió, desgast i sofriment físic i psíquic sense possibilitat de millora sobre aquest tema, durant tota la seva vida laboral.