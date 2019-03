Jutgen el exprofessor de gimnàstica acusat d'abusos sexuals del cas Maristes

El exprofessor de gimnàstica del Col·legi Maristes Sants-Les Corts de Barcelona Joaquim Benítez s'asseurà a la banqueta dels acusats a partir d'aquest dilluns a la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona per presumptament abusar sexualment de quatre alumnes.





Benítez està acusat d'abusar sexualment de quatre alumnes de 13 i 14 anys en els cursos entre 2006 i 2010, en dos casos de forma reiterada, aprofitant que estaven sols al seu despatx i valent-se del "por" que li causava a les víctimes la posició dominant del professor, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia de Barcelona.





Per aconseguir estar sol amb els alumnes, els convencia perquè fossin al seu despatx al·legant que anava a donar-los massatges per lesions que patien, i allà aprofitava per abusar-ne.

En dues d'aquestes víctimes dels fets van influir negativament en el seu desenvolupament maduratiu, i una d'elles, que va patir els abusos de manera continuada, va tenir un "greu impacte emocional", degenerant en un trastorn depressiu i afectant a la seva autoestima.





PORTA TANCADA





El primer dia de judici declararan les quatre víctimes a porta tancada, un testimoni i dos Mossos d'Esquadra, mentre que la declaració de Benítez com a acusat es preveu per al dimarts, i dimecres es realitzaran les conclusions del judici i els informes de les acusacions i les defenses.





L'Audiència va acordar que les víctimes declarin a porta tancada perquè "els fets objecte d'acusació tenen una connotació social que pot arribar a ser estigmatitzadora, a més de greument atemptatoris a la intimitat i dignitat de la persona i s'haurien produït a les víctimes encara menors de edat ".





Benítez s'enfronta a una petició de condemna de la Fiscalia de 22 anys de presó per dos delictes d'abús sexual continuat i dues d'abús sexual, i la inhabilitació per exercir professió de docent o en contacte amb menors durant 14 anys, a més de demanar 70.000 euros en total d'indemnització per a les quatre víctimes pels perjudicis morals soferts.





La pena més alta per a ell la demana la Generalitat, que exerceix d'acusació popular, de 35 anys de presó, mentre que l'Ajuntament de Barcelona, també acusació popular, demana 26 anys, mentre que la Fundació Champagnat està com a responsable civil subsidiària.





CAS MARISTES





L'escàndol del cas Maristes es va destapar precisament arran de la denúncia del pare d'un dels menors, Manuel Barber, després que el seu fill li revelés que havia estat abusat per Benítez, professor d'educació física, durant dos anys, entre els 13 i 15 anys.





En total, es van presentar 17 denúncies contra Benítez, però 13 d'elles es van arxivar ja que els fets havien prescrit.





Manuel Barber va obrir un correu electrònic per revelar altres casos i va rebre fins a gairebé 100 correus de persones que li relataven històries d'abusos soferts, per fins almenys 12 professors, a part de Benítez i un monitor, amb un total de 43 denúncies de diferents centres .





En l'actualitat segueixen coneixent presumptes casos d'abusos de professors, com l'últim cas revelat per 'El Periódico de Catalunya' de dos germans que van estar interns al col·legi de Maristes Valldemia de Mataró (Barcelona) que han relatat que suposadament van patir abusos sexuals i agressions físiques "sistèmiques" per part de dos professors, i asseguren que ho denunciaran.





CONCENTRACIÓ DE PROTESTA





Dilluns a les 9.30 hores, just abans del judici, s'ha convocat una manifestació a les portes de l'Audiència de Barcelona, al Palau de Justícia a l'avinguda Lluís Companys, per donar suport a les víctimes.





A més, víctimes d'aquest professor han impulsat un manifest en el qual recorden que altres 13 denúncies de víctimes es van rebutjar a l'estar prescrits els fets.





"A la banqueta d'acusats falta gent, no hi ha cap responsable de Maristes i creiem que hauria d'haver estat un jutge qui determinés si eren culpables o innocents, si sabien o no, el que passava darrere de la porta del col·legi", afirma el manifest .





Demanen que la Fundació Champagnat, de la qual depèn el centre i que està en la causa com a responsable civil subsidiària, "assumeixi la seva culpa i es responsabilitzi de tot el dany causat, mentre els menors estaven sota la seva tutela en l'horari escolar i on les famílies pensaven que els seus fills i filles, estaven ben atesos ".





Així mateix, reclamen que la Conselleria d'Educació de la Generalitat reobri el cas i li retiri el concert educatiu a aquesta escola ia totes aquelles on s'hagi donat un cas d'abús o agressió sexual i s'hagi ocultat, i que s'obri una comissió d'investigació al Parlament per depurar totes les responsabilitats.