Arrimadas: a Catalunya "la situació d'abandonament és indescriptible"

La candidata de Cs Barcelona al Congrés dels Diputats, Inés Arrimadas , ha afirmat que "la situació d'abandonament és indescriptible" a Catalunya i que el president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha "agenollat" davant "aquells que violen els nostres drets" , en al·lusió als nacionalistes.





Ha intervingut en una Trobada Ciutadà al Jardí d'Hivern de la capital aragonesa juntament amb el candidat de Cs a la Presidència del Govern, Albert Rivera, i altres candidats.





En la seva intervenció, Arrimadas ha asseverat que a Catalunya "la gent calla, passa por, va tenir por física dels pitjors moments del cop d'Estat", i ha assegurat que "és indecent el que fan amb nosaltres", al·ludint a la consellera de Cultura , Laura Borràs, que ha titllat els catalans hispanoparlants de "colonitzadors lingüístics".





També ha esmentat el president català, Quim Torra, "que ens crida bèsties brunes" i s'ha preguntat "com hem deixat que un president del Govern d'Espanya hagi de negociar amb aquests senyors el futur de 47 milions de persones".









Arrimadas s'ha queixat que la Generalitat de Catalunya hagi autoritzat a Oriol Pujol a anar a la presó només a dormir i ha defensat la igualtat de tots els espanyols. Ha manifestat que "ens hem quedat sols votant en determinades qüestions el mateix a Aragó i Catalunya", posant l'exemple de PP i PSOE davant "el cuponazo basc".





TRINXERES





Ha dit que els problemes generals no són "una qüestió de trinxeres", en al·lusió a la corrupció i "els xiringuitos plens de endollats" o "la manca de polítiques educatives, de formació i ocupació", criticant al "bipartidisme caduc", a el que a Catalunya s'afegeix el nacionalisme, que és "un gran problema per a la convivència" i davant el qual "els dos partits del bipartidisme s'han agenollat" perquè "pensaven que no passava res, que Espanya es podia repartir a trossos".





"Necessitem un projecte per iniciar una nova etapa des del centre, sense motxilles, sense les mans lligades", ha prosseguit la candidata al Congrés, confiant que Albert Rivera serà el nou president "de tots els espanyols", elogiant la seva defensa de la llibertat a Catalunya, després del que ha ressaltat que és "una persona que sap unir i no expulsa els que discrepen" i sap "el que és guanyar-se les garrofes fora de la política". Ha asseverat que "necessitem treure al Govern d'Espanya de la urpes i el jou dels nacionalistes".





COM UNA PINYA





També ha pres la paraula l'advocat de l'Estat i número dos de Cs al Congrés per Madrid, Edmundo Bal, que ha recordat la seva etapa vital a Osca i Saragossa i ha dit que, el 28 d'abril, "Cs, des del centre del camp , va xutar aquesta volea a porta amb dos porters -PP i PSOE- i anem a cridar gol "i" una Espanya unida com una pinya sortirà a transformar aquest país i fer que Espanya sigui el millor país on es pot viure al món ".





Ha recordat que, com a advocat de l'Estat, va ser cessat pel Govern d'Espanya de les seves funcions en el cas 'procès' per mantenir que hi havia un delicte de rebel·lió i perquè "calia un cap en una safata per posar-se-sobre de la taula a Quim Torra ". Ha opinat que "no pot ser que el públic estigui en mans de persones dolentes i ineptes" i ha elogiat els funcionaris de l'Estat a Catalunya.