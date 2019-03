Podemos planteja avançar Vistalegre III per la crisi interna

La direcció de Podemos projecta avançar el congrés de Vistalegre III després de les eleccions generals del 28 d'abril per resoldre la crisi interna i celebrar-ho abans de l'estiu, tot i que dins de la formació morada hi ha sectors interns que opten per que es faci a la tardor.









Després de la marxa d'Íñigo Errejón a la plataforma Más Madrid amb Manuela Carmena, ha guanyat força la possibilitat d'anticipar Vistalegre i abordar el tema del lideratge.





Inicialment, el congrés estava previst per 2021. El primer Vistalegre es va celebrar el 2014 i el segon el 2017.





Ara s'estudia que el tercer tingui lloc després de les eleccions del 28-A, per a les quals les enquestes preveuen una caiguda de la formació morada.





La crisi interna sembla ser la causa principal d'aquest avançament, a més que s'intenta evitar que hi hagi noves sortides, després de les de Errejón, Ramón Espinar i Pablo Bustinduy.





En funció del resultat dels comicis generals d'abril, el conclave se celebraria a l'estiu, probablement al juliol, tot i que no es descarta que tingui lloc a la tardor.