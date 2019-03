Mor una dona de 86 anys atropellada mentre esperava l'autobús al cementiri de Sabadell

Una dona de 86 anys ha mort atropellada per un vehicle aquest diumenge cap a les 12.10 hores mentre esperava l'autobús a la parada situada al cementiri de Sabadell.









La víctima esperava l'arribada de l'autobús, amb una altra dona de 85 anys, que va resultar ferida greu i va ser traslladada a l'Hospital Parc Taulí, encara que no es tem per la seva vida, segons ha informat la Policia Local aquest dilluns en un comunicat.





El conductor del turisme, un home de 32 anys, va ser detingut com a presumpte autor d'un homicidi per imprudència greu i per un delicte de lesions.





Així mateix, el detingut va donar positiu en cocaïna i està pendent de la confirmació per part del laboratori.





Fins al lloc es van desplaçar cinc unitats de Policia Municipal de Sabadell, tres dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem).