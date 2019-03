Budó i Vilallonga, noves conselleres de Presidència i Cultura

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha desitjat aquest dilluns sort a la nova consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, i la de Cultura, Mariàngela Vilallonga, perquè considera que "serà necessari reforçar tots els fronts durant els propers mesos" a Catalunya.









Així s'ha manifestat en l'acte de possessió de Budó i Vilallonga com a noves conselleres al Palau de la Generalitat en substitució d'Elsa Artadi i Laura Borràs en els respectius càrrecs, a les quals Torra ha felicitat per assumir nous càrrecs i també ha elogiat perquè , al seu parer, han marcat "l'accent" del Govern durant els seus mesos al capdavant d'aquests càrrecs.





Davant la presència de tots els consellers, excepte el d'Educació, Josep Bargalló, el president de la Generalitat també ha assegurat que la política "no és només per gestionar sinó també per encendre consciències".





Per Torra, la trajectòria com a alcaldessa de la Garriga (Barcelona) de Meritxell Budó serà positiu per la feina que haurà de desenvolupar al Govern perquè, com a consellera de Presidència, haurà de gestionar "el dia a dia i resoldre els problemes del país així com mirar a l'horitzó i pensar més enllà, combinant urgència i planificació".





En relació a Vilallonga, ha recalcat que té molt camp per recórrer en l'àmbit cultural perquè Catalunya "és un país d'una riquesa cultural absoluta, amb una llengua i cultura pròpia", i ha destacat les base del treball realitzat per Borràs i Lluís Puig referent a això.





Tant Budó com Vilallonga han assumit les seves noves responsabilitats amb un "ho prometo" quan el secretari del Govern, Víctor Cullell, ha llegit el decret que els nomena com noves conselleres.





Sobre Artadi, que deixa el Govern per ser la número dos de la candidatura d'JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Torra ha apuntat que ha estat "una peça fonamental per fer funcionar els engranatges" de la institució, a més de destacar la seva lleialtat.





"NO HAN ESTAT MESOS FÀCILS"





"No han estat mesos fàcils ni suaus. Fa temps que aquestes paraules no formen part de la política catalana per la repressió impresentable que hi ha impròpia en un Estat europeu", ha sostingut Torra, que ha afegit que, malgrat tot, el Govern ha governat i resolt situacions difícils i remat contra corrent.





També ha recordat que a Borràs, que abandona el Govern per ser la número dos de la candidatura de JxCat al Congrés, l'anomenen "superconsellera per la seva capacitat d'aquestes a tot arreu, sempre amb les bateries carregades".





"Ella porta la cultura a les venes, al cor, al cap, a la punta dels dits", ha asseverat Torra, a més de recalcar que ha batallat com ningú per donar centralitat a la política cultural, sobretot en el terreny pressupostari.