Un home mata la seva dona a Loeches (Madrid) i se suïcida

Un home de 47 anys ha matat presumptament la seva dona de 39 anys a Loeches i després s'ha llevat la vida tallant-se les venes, han informat fonts pròximes a la investigació que porta a hores d'ara la Guàrdia Civil.









Un portaveu d'Emergències 112 Comunitat de Madrid ha informat que a les 10.15 hores ha entrat una primera trucada als serveis d'emergències que avisava que en un domicili ubicat al carrer José Sanclemente Rey, a Loeches, podia haver-hi una parella morta.





El 112 ha derivat l'avís tant a la Guàrdia Civil com a SUMMA, que s'han traslladat fins al lloc i han comprovat que dins de l'habitatge, en una de les habitacions, hi havia dos cossos sense vida, el d'un home i una dona , amb ferides d'arma blanca.





La dona, de 39 anys, presentava, almenys, una ferida d'arma blanca, al cos i l'home, de 47 anys, també a l'altura de les nines. Des de la Guàrdia Civil han assenyalat que estan investigant la troballa dels dos cossos sense vida però que tot apunta a una mort violenta.





La principal hipòtesi és que es tracta d'un assassinat masclista: després d'una discussió, l'home ha apunyalat la dona i després s'ha llevat la vida, per les ferides trobades en el seu cos. En l'habitatge també hi havia dos menors, pel que sembla, els fills de la parella.





Són una nena de 11 anys i un nen, de 5 anys, que es troben il·lesos, però que han estat atesos pel SUMMA en un primer moment.





Fonts de l'Institut Armat han assenyalat que els dos morts són d'origen peruà, que no hi ha denúncies prèvies per violència de gènere i que els agents estan realitzant la inspecció ocular de l'habitatge.