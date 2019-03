Les quatre víctimes del cas Maristes declaren a porta tancada

Les quatre presumptes víctimes de l'ex professor de gimnàstica dels Maristes Joaquín Benítez han testificat en el judici a l'Audiència de Barcelona durant poc més d'una hora i mitja, en una compareixença que s'ha fet a porta tancada.









L'havien sol·licitat les parts i la Secció 21 de l'Audiència ho va acordar perquè "els fets objecte d'acusació tenen una connotació social que pot arribar a ser estigmatitzadora, a més de greument atemptatoris a la intimitat i dignitat de la persona i s'haurien produït a les víctimes encara menors d'edat".





Les famílies dels menors no han pogut estar presents a la sala, i aquestes declaracions s'han fet amb una mampara per impedir que els testimonis puguin tenir cap tipus de contacte visual amb l'acusat.





A la façana de l'escola Maristes Sants-Les Corts han aparegut aquest dilluns pintades amb missatges com 'encobridors', 'Pederastes', 'No hi ha perdó' i 'Ho sabíeu', entre d'altres, que han començat a cobrir.





El coordinador de l'Equip de Protecció a la Infància de Maristes Catalunya, Raimon Novell, ha defensat que els abusos es donen de forma oculta i és difícil identificar-los: "Els Maristes no hem ocultat. Quan hem conegut (presumptes abusos) hem utilitzat la via jurídica" i si està aquesta esgotada poden plantejar-se altres camins, ha explicat en un vídeo publicat aquest dilluns a la institució.