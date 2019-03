La Fiscalia defensa la presó provisonal per a Rosell per "risc de fuga" i nega que hi hagi hagut una "persecució"

El fiscal de l'Audiència Nacional Javier Polo ha defensat aquest dilluns davant la Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional que jutja l'expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell pel presumpte blanqueig de prop de 20 milions d'euros procedents de comissions , que no hi ha hagut prospecció ni cap tipus de "persecució" en aquest cas i que la presó provisional es va mantenir perquè "difícilment pot negar-se que hi havia risc de fuga".





"Persecució no hi ha hagut de cap classe i molt menys perquè un dels acusats hagi estat, sigui o deixi de ser president d'un determinat club de futbol", ha destacat el fiscal durant l'al·legat presentat a la recta final del judici, que va arrencar el passat 25 de febrer i que encara la seva fase final amb les conclusions de les parts sobre les tres operacions econòmiques objecte del procediment.





Es tracta de la venda de drets audiovisuals de la Confederació Brasilera de Futbol signada amb el seu president Ricardo Terra Teixeira; d'un contracte de patrocini del mateix equip a través de la seva societat Uptrend Unlimited i de la venda ja a Espanya de la seva empresa Bonus Sport Marketing, operacions en què d'acord a l'acusació, Rosell hauria obtingut comissions i hauria blanquejat les del mateix Teixeira amb implicació dels altres cinc acusats, membres del seu entorn.





Polo ha defensat que es dicti sentència condemnatòria, mantenint no obstant la rebaixa tant en les penes com en les multes que va sol·licitar la setmana passada després de canviar la qualificació dels fets: L'acusació inicial per blanqueig continuat es queda en càrrecs per blanqueig i la de organització criminal, en grup criminal, el que ha reduït la sol·licitud de condemna per a tots els acusats.









"VUIT FONTS LEGÍTIMES DE PROVA"





Per a la Fiscalia, no hi ha dubte que "s'ha descobert un negoci il·lícit amb uns diners d'origen il·lícit" gestionat per "persones agrupades que buscaven un propòsit comú, emmascarar el seguiment de capitals il·lícits procedents d'actuacions de caràcter delictiu comeses per Ricardo Terra Teixeira ".





"És una legítima investigació, objectiva i eficaç i tota ella gira al voltant d'una il·licitud de base, l'element nuclear, i es tira del fil i permet aixecar el vel (*) La il · licitud es produeix perquè els diners deixa rastre. Aquesta traçabilitat i determinació l'existència d'un delicte de blanqueig ha estat acreditada ", ha destacat el representant del Ministeri Públic.





En concret, basa la seva acusació en "vuit fonts legítimes en aquesta investigació que eliminen tota possibilitat que hi hagi hagut un caràcter prospectiu", la comissió rogatòria dels Estats Units per la qual es van iniciar les actuacions, les diligències de les fiscalies de l'Audiència Nacional i la Provincial de Barcelona, la UDEF, la Unitat de Blanqueig del Banc d'Espanya, l'Agència Tributària i les comissions rogatòries "de contingut criminal" d'Andorra, Brasil i Suïssa.





D'ONZE A SIS ANYS DE PRESÓ





Amb aquestes proves, sol·licita sis anys de presó per a Rosell (quatre per blanqueig i dos per grup criminal) enfront dels onze que sol·licitava inicialment, i 60 milions d'euros de multa (un milió més després recalcular l'import presumptament blanquejat per cada un dels sis acusats). Pel que fa a Besolí, demana cinc anys de presó i més de 40 milions de multa.





Per a la dona de Rosell, Marta Pineda; el seu presumpte testaferro, Sahe Ohanessian; i el cunyat de Besolí Antonio Ramos, el fiscal demana un any i onze mesos de presó, mentre per l'amic personal de l'expresident del Barça Josep Colomer, és d'un any i sis mesos.