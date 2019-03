Un grup ultra de 13.000 agents defensa una Policia més violenta que dispari sospitosos

'Primavera Española del CENEPE' va sorgir com un grup de Facebook i s'ha convertit en un col·lectiu de més de 13.000 agents del Cos Nacional de Policia que, entre els seus missatges, inclouen amenaces i consignes d'odi.









Quan es va formar fa set anys va passar amb certa discreció, però amb el temps ha anat sumant adeptes i ja són més de 13.000 en el conjunt d'Espanya, segons dades de la xarxa social en la qual es van donar a conèixer.





Es tracta d'un perfil de Facebook tancat al qual per accedir l'usuari ha de ser convidat que ja forma part d'ell. Així, només admeten policies, un cop estudiades seves dades.





Els nivells de tensió han anat in crescendo amb insults i atacs. Un dels vídeos més comentaris és el d'un policia a l'estranger que dispara un sospitós quan realitza un moviment brusc, cosa que els agents aplaudeixen i aclamen.





'Primavera Espanyola del CENEPE' defensa tenir sempre l'arma reglamentària carregada per poder disparar quan considerin necessari.





ATACS A POLÍTICS





També carreguen contra dirigents polítics, entre ells, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Entre els missatges que publiquen, hi ha vídeos i consignes de Vox.





Tampoc es lliuren els companys que opinen diferent, com la sotsinspectora Mónica Gracia, a qui li han dedicat diversos missatges violents, així com dos policies seleccionades per l'equip de comunicació de la Policia Nacional per dur a terme la campanya contra les agressions sanitàries.





Afers Interns de la Policia Nacional investiga aquest col·lectiu ultra i ja ha obert diversos expedients disciplinaris pels missatges publicats que podrien ser tipificats com a delictes d'odi.