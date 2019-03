El Suprem manté l'ordre de retirar els símbols independentistes

La Sala Tercera del Tribunal Suprem ha rebutjat aquest dimarts la petició del president de la Generalitat, Quim Torra, de suspendre urgentment l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) en la qual li ordenava retirar els símbols independentistes d'edificis públics.









El president català va presentar el passat divendres un recurs contenciós-administratiu contra aquesta decisió de l'òrgan supervisor de processos electorals, en què va sol·licitar com a mesura cautelaríssima que se suspengués l'acord sobre la retirada dels llaços grocs mentre es resol el fons de l'assumpte.





Segons han informat fonts de l'alt tribunal, els magistrats han rebutjat la necessitat de suspendre aquest acord amb la urgència que requereix la cautelaríssima -que ha de resoldre's en 48 hora-, si bé inicia el procediment com una petició cautelar. Això significa que es dóna trasllat del recurs a la part demandada, a la JEC, perquè en un termini de 10 dies present les seves al·legacions contra la suspensió de la seva pròpia decisió.





Per a Torra les resolucions de la JEC sobre la retirada de llaços i banderes estelades amb la finalitat de complir amb l'haver de neutralitat política dels poders públics davant les eleccions generals del 28 d'abril són "manifestament injustes perquè són arbitràries", segons va afirmar en un comunicat oficial.





Va denunciar que mentre que aquest òrgan veu una greu vulneració de la llei en un cartell, no veu cap irregularitat "en què un partit polític faci campanya des de l'estrada del Tribunal Suprem, on dos membres de la JEC estan jutjant" diversos candidats a les eleccions generals i municipals, en referència al judici del procés independentista on l'acusació popular l'exerceix Vox i dos magistrats formen part de la Junta, encara que s'han abstingut de qualsevol decisió que hagi estat relacionat amb Catalunya.