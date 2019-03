Col·loquen bales a la bústia d'un membre de la CUP Barcelona

El conseller de la CUP Capgirem a Horta-Guinardó Joan Melenchon ha assegurat que ha estat assenyalat i amenaçat per l'extrema dreta, amb dues beines de bala que va trobar a la bústia de casa aquest dilluns: "No dubten a amenaçar-nos de mort davant la ingerència del poder del capital".









Va posar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra, als quals va deixar una de les beines, i l'altra l'ha mostrat en roda de premsa aquest dimarts amb la regidora Maria Rovira i l'alcaldable a la ciutat, Anna Saliente.





Ha explicat que a la seva bústia van col·locar només les dues bales, sense cap missatge ni nota que atribuís l'acció a cap grup, però ha assegurat que va ser l'extrema dreta: "És bastant evident. Pot ser una broma macabra, però no li veig una altra lògica".





"Em van voler coaccionar perquè la feina que fem cada dia molesta als sectors més reaccionaris", ha sostingut el conseller de districte, que ha garantit que no tenen por i que aquest fet mereix la condemna i reflexió de tots els partits.





Ha avisat que no se sent una víctima d'assetjament perquè no vol "donar-los un poder que no tenen", i ha lamentat la impunitat amb la qual actuen els grups d'extrema dreta i el blanqueig que suposa que Vox es presenti a les eleccions, segons ell.





Melenchon ha lamentat que el líder del PSC a l'Ajuntament i alcaldable, Jaume Collboni, equiparés la CUP amb Vox en radicalitat, i ha avisat que el que li ha passat també li pot ocórrer a ell oa qualsevol altre "que s'acosti més a la esquerra".





Rovira ha dit que l'enfortiment de l'extrema dreta genera la necessitat d'organitzar-se als barris davant el feixisme i la seva impunitat, per "no deixar que l'extrema dreta continuï campant impunement dins i fora de les institucions".





MANIFESTACIÓ CONTRA VOX





Així, l'edil ha cridat a participar en la manifestació d'aquest dissabte contra l'acte que farà Vox a l'avinguda Maria Cristina: "Només de cara i plantant cara al carrer i no deixant que tinguin espai en el nostre espai públic entenem que podem combatre l'extrema dreta".





Saliente ha criticat discursos que blanquegen el fascisme -com equiparar Vox amb la CUP, ha dit- i accions que han criminalitzat l'acció al carrer per defensar els drets de la classe treballadora.





Ha acusat partits constitucionalistes d'enfortir a l'extrema dreta a l'assumir part del seu discurs, i ha defensat que cal una esquerra capaç de promoure mesures transformadores que millorin la vida de la classe treballadora per aturar a l'extrema dreta.