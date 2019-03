Les entremaliadures dels personatges de còmic 'Zipi i Zape' han tornat a les llibreries amb la seva "millor edició" als 25 anys de la mort de Josep Escobar, ha anunciat aquest dimarts el seu nét Sergi Escobar, acompanyat de l'editora de Bruguera, Isabel Sbert, del dibuixant Ibáñez i l'escriptor Javier Pérez de Andújar.









Després de cinc anys sense la seva presència en llibreries, el segell ha dut a terme una "tasca exhaustiva de reedició per treure magnificència" les dues primeres historietes llargues de la parella de germans: 'El bóta del temps' i 'La volta al món ', ha explicat Sbert, que ha avançat que es reeditaran les 16 historietes llargues.





L'objectiu és recuperar els personatges per als "nens d'avui" d'entre 6 i 10 anys, a més dels lectors històrics de la parella de bessons, ha destacat el nét, que ha subratllat especialment la tasca que s'ha fet a nivell d'actualització del color, que havia quedat desfasat.





Així, en els nous llibres el color ros dels cabells de Zipi és el mateix al llarg de totes les pàgines, cosa que no succeïa en les primeres edicions en què en algunes vinyetes apareixia amb un ros cendra, en altres amb un ros platí i en altres era pèl-roig.





Escobar ha apostat per "treballar per recuperar la marca 'Zipi Zape' i pensar noves històries a través d'altres escriptors", un cop s'hagin publicat tots els volums, i ha descartat que repeteixin alguns que van col·laborar antigament per Edicions B.





A nivell d'actualització, "s'ha canviat alguna expressió o frases molt descontextualitzades per moments d'avui, tot i que les historietes segueixen sent les mateixes", ha referit el nét, que ha dit que les expressions que s'han canviat no són dels petits, sinó de la gent gran.





Per als nous continguts que es publicaran en el futur, entre molts projectes que tenen en ment, el nét ha explicat que intentaran vehicular d'altres formes dels rols de Don Pantuflo Zapatilla, generalment assegut al sofà i amb molts aires de poder, i de Doña Jaimita, que en gairebé totes les històries apareix pelant patates.





"Si Escobar expliqués avui les historietes, Don Pantuflo no seria capaç de retenir i els dos petits aconseguirien escapar de les mans del seu pare", ha fet broma Ibáñez sobre els càstigs als quals sotmetia Don Pantuflo als seus fills, impensables avui dia.





"Com a nét, sempre l'hem vist dibuixar, i poca conversa hem tingut amb ell. L'avi sempre estava dibuixant. Nosaltres jugàvem pel camp amb les avellanes i ell sempre estava dibuixant", ha relatat Sergi Escobar.