Adriana Ozores defensa la presidència de Lluís Homar a la Companyia Nacional de Teatre Clàssic

L'actriu Adriana Ozores ha defensat el nomenament de Lluís Homar al capdavant de la Direcció de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic (CNTC), després que ell mateix reconegués durant la seva presentació davant els mitjans que no havia interpretat o dirigit cap obra del Segle de or.





Ozores, que ha estat guardonada amb el XIX Premi Corral de Comèdies del Festival d'Almagro, ha assenyalat que Homar no és només "un dels actors més sòlids", sinó "una persona amb molta coherència".





"Fa falta aquest tipus de persones. Encara que digui que no té experiència, si et saps acompanyar o envoltar de gent amb la qual puguis col·laborar pot sortir una cosa molt bonica. És un home molt intel·ligent", ha dit.





Segons la seva opinió, l'experiència d'Homar al teatre li pot ajudar perquè és "un home de teatre". "És una cosa que portes amb tu, és l'experiència de moltíssims anys. Algú de teatre no és només algú que dirigeix o que és productor. El llenguatge i el coneixement d'un actor pot estar a sobre d'això", ha dit.









Ozores ha rebut el XIX Premi Corral de Comèdies del Festival de Almagro amb "moltíssima il·lusió" perquè tota la "formació" i els seus "començaments" els ha fet a Almagro, on ha acudit en més d'una desena d'ocasions. "Per a mi això és un pes pesat. Estic molt contenta", ha destacat.





Pel que fa a la importància que es dóna al teatre a Espanya, Ozores considera que hi ha d'haver "una major obertura". En aquest sentit, ha indicat que no cal quedar-se "només en el text castellà" perquè "hi ha molts autors que poden explicar coses més interessants". "El nostre Segle d'Or no era tant", sosté.





Preguntada sobre com s'apropa el teatre clàssic als joves, ha destacat que quan Adolfo Marsillach va reprendre el teatre clàssic ho va fer amb la intenció d'apropar al públic jove, una "corrent" que ha continuat amb la Jove Companyia Nacional de Teatre Clàssic. "Ja no és una cosa que resulti aliè, no té aquesta connotació", ha ressaltat.