El Tribunal Constitucional rebutja excarcerar Turull, Rull i Sànchez

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat per unanimitat suspendre la presó provisional dels exconsellers encausats pel 'Procés' independentista Jordi Turull, Josep Rull i de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, que estan sent jutjats per el Tribunal Suprem.





En sengles resolucions, la decisió ha estat donat a conèixer aquest dimarts, el tribunal de garanties respon als escrits en els quals les seves defenses al·ludien a l'existència d'una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) en l'assumpte Demirtas c. Turquia per fonamental la seva petició de llibertat.





El Tribunal considera que la resolució no constitueix una circumstància sobrevinguda, a més de no ser ferm perquè està pendent de decisió per la gran sala del mateix tribunal amb seu a Estrasburg.





La decisió no permet encara als tres polítics empresonats acudir al tribunal europeu a reclamar la seva llibertat. L'acte només resol una petició de suspensió i no hi ha encara sentència que resolgui sobre el fons de l'assumpte, han assenyalat fonts jurídiques.









JA PODEN ANAR A EUROPA





La petició d'excarceració va ser realitzada al TC el passat 26 de novembre per Sànchez i després de sumar els diputats suspesos al Parlament Jordi Turull i Josep Rull, tambíén en presó preventiva per la causa del 'Procés' independentista que es jutja al Tribunal Suprem .





Un mes després el TC va resoldre en sentit negatiu a les pretensions de les defenses encara que estrictament en resposta a Sànchez i només per l'assumpte concret plantejat, advertint que aquesta resposta no podia prendre com una resolució sobre el fons que permeti portar ja l'assumpte al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).





La presó preventiva -des el 16 d'octubre de 2017 al cas de Sànchez i des del 2 de novembre d'aquest any en el dels exconsellers- va ser acordada i confirmada per la llavors jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que instruïa els fets . La mesura cautelar va ser mantinguda pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que es va fer càrrec del procediment contra Sànchez i altres investigats inicialment a l'Audiència quan l'alt tribunal va assumir la competència sobre aquest assumpte.





ELS MAGISTRATS NO s'apartessin





D'altra banda, el Constitucional ha fet públiques aquest dimarts dues sentències relacionades amb el 'Procés'. A la primera s'inadmet per ser prematur el recurs d'empara dels exconsellers a l'estranger Meritxell Serret i Toni Comín contra el del Tribunal Suprem de 4 de juliol de 2018 pel qual es va denegar de forma definitiva la recusació que tots dos van presentar contra el jutge instructor de la causa, Pablo Llarena.





La segona de les sentències la fallada del ha estat avançat també s'inadmet per prematur del recurs d'empara de Turull i Rull contra la interlocutòria de la Sala Especial de l'61 que el 13 de setembre passat va desestimar la recusació de diversos magistrats de la Sala Penal del Tribunal Suprem que jutja el cas, entre ells el president Manuel Marchena. En els propers es donaran a conèixer els fonaments jurídics d'aquestes actuacions i sentències.