Borrell acusa els 41 senadors francesos d'estar "pèssimament informats" en donar suport als líders independentistes

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha recalcat aquest dimarts que els 41 senadors francesos que van signar un text de suport als líders independentistes van expressar "opinions particulars" i, a més, estan "pèssimament informats del que passa a Espanya ".





En declaracions als periodistes a Buenos Aires, on acompanya els Reis en la seva visita d'Estat a l'Argentina, Borrell ha recalcat que tant el Govern francès -a través del ministre d'Exteriors i de la seva número dos per a Assumptes Europeus- com el president del Senat han deixat clar que no comparteixen la posició d'aquests senadors.













Borrell ha donat per tancat un "incident" que, ha dit, no ha estat "amb França, sinó amb un grup de senadors que actuen a títol individual" i als quals, a més, es procurarà "donar tota la informació perquè es donin compte de com equivocada és la seva percepció ".





Això sí, ha afirmat que el Govern farà el possible per "seguir defensant la democràcia espanyola i el sistema judicial espanyol", que al seu parer està sent "injustament atacat", no ja per aquest grup de senadors, sinó "de manera contínua i permanent "per l'independentisme català, que inverteix en això" molts recursos, molt de temps i molta energia ".