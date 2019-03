Amancio Ortega compra part de la seu d'Amazon a Seattle per 655 milions

El fundador d'Inditex, Amancio Ortega, ha tancat la compra de part de la seu central d'Amazon a Seattle en una operació valorada finalment en 740 milions de dòlars (655 milions d'euros).













En concret, l'empresari gallec, a través de la seva signatura d'inversió Pontegadea Immobiliària, ha tancat la seva major compra a Estats Units i la segona més gran de la seva història, després de la realitzada el passat estiu a Londres, on va adquirir l'edifici 'Adelphi' per una quantitat pròxima als 600 milions de lliures (702 milions d'euros).





A més, tal com assegura 'The Seattle Times', aquesta adquisició és una de les operacions immobiliàries més importants en la història de la ciutat nord-americana, comparada amb la realitzada el 2015, quan es va vendre el Columbia Center per 711 milions de dòlars (630 milions d'euros).





Ortega, després de mesos de negociacions, ha adquirit l'actiu denominat Troy Block, compost per dos edificis i que al seu torn formen part dels 40 immobles del campus d'Amazon, propietat de USAA Real Estate, la branca immobiliària de l'asseguradora lligada a l'Exèrcit d'Estats Units.





El fundador d'Inditex posseeix la major immobiliària espanyola, centrada en la compravenda i lloguer de grans edificis, amb una cartera d'actius immobiliaris integrada fonamentalment per edificis d'oficines, no residencials, situats al centre de grans ciutats a Espanya, Regne Unit, França , Estats Units i Àsia.





Així, el valor raonable del conjunt de la cartera immobiliària del grup va ascendir a 8.759.000 d'euros, segons es recull en els comptes anuals de 2017.





El primer accionista d'Inditex, Amancio Ortega, ha d'ingressar aquest any 1.626,2 milions d'euros en concepte de dividends de la companyia, per sobre dels 1.386 milions que va percebre per aquest concepte en 2018.