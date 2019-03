El Liceu acull 'La Gioconda' en una Venècia de llums i ombres

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acollirà 'La Gioconda', d'Amilcare Ponchielli, ambientada en una Venècia de boira i "deliri de llums" amb direcció escènica i de vestuari del veterà director Pier Luigi Pizzi, direcció musical de Guillermo García Calvo i repartiment doble liderat per les sopranos Iréne Theorin i Anna Pirozzi, al costat dels tenors Brian Jagde i Stefano La Colla.







La coproducció del Liceu, el Teatre Real de Madrid i l'Arena di Verona, que va arribar al Liceu el 2005, es podrà tornar a veure de l'1 al 15 d'abril una reposició amb novetats, ja que compta amb més de 230 artistes --147 persones en escena i 91 músics--, amb coreografia del ballet operístic Gheorge Lancu, tal com ha explicat Pizzi en roda de premsa.







L'òpera és com un paradigma de melodrama, ja que té "concentrats" tots els ingredients essencials d'amor, venjança, gelosia i mort, uns elements base que sempre es troben en tot el repertori melodramàtica, segons indica el veterà director de 88 anys.





Amb gairebé quatre hores d'obra, 'La Gioconda' retrata una Venècia "molt particular, quotidiana i d'un realisme poètic", on Enzo Grimaldo estima a Laura --dona de Alvise-- després d'haver abandonat a la desafortunada Gioconda, filla de CIECA , acusada de bruixeria.





DE MACABRA A DECADENT



Pizzi situa aquesta òpera en un ambient decadent a la fi del segle XVIII, en una època de boira, aigua, canals, ponts i góndoles funeràries, retratant una ciutat gris i amb boira, "en un quadre inspirat més en l'impressionisme de Turner que en Canaletto, d'un clima decadent ", explica.





"Turner va veure Venècia com un deliri de llums a les boires. I això és el que m'inspira. És una pintura matèrica on es veu i no es veu", descriu el director, que vol mostrar una Venècia lligada per aquesta boira.





El director tècnic, Xavi Sagrera, ha descrit els "intensos canvis" d'aquesta producció respecte a la seva versió de 2005, i ha detallat que a part dels 230 artistes, compta amb 80 tècnics --el doble dels habituals-- que també realitzen assajos; forma part de la seva complexitat que a més serà retransmesa en directe a 122 cinemes del món.





El director musical, Guillermo García Calvo --que també debuta al paper--, ha destacat la gran complexitat de l'òpera, amb àries, duos i ballet sobre el fossat, on no hi ha un moment de calma: "Mantenir la concentració és complicat amb tanta gent en moviment, el cor es mou molt, i tot està escenificat i no hi ha un moment de descans. en una òpera plena de contrastos ", argumenta.