El Tribunal Constitucional obliga a portar a Europa el finançament del bo social elèctric

El Ple del Tribunal Constitucional ha decidit estimar el recurs d'empara interposat per l'Administració General de l'Estat contra la sentència dictada pel Tribunal Suprem a l'octubre de 2016 i contra la interlocutòria de desembre d'aquest mateix any que desestimava l'incident de nul·litat d'actuacions, en els quals es donava la raó a les elèctriques i es tombava l'anterior règim de finançament del bo social elèctric.









Així, el TS ha d'elevar a la justícia europea el règim de finançament del bo social, que s'aplica als consumidors d'energia més vulnerables, després d'estimar el recurs d'empara interposat pel Govern.





La sentència considera que s'ha lesionat el dret a un procés amb totes les garanties, tota vegada que l'òrgan judicial ha inaplicat la normativa nacional "per considerar-la incompatible amb l'article 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, sense prèviament demanar un pronunciament prejudicial del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)".





En un comunicat, el Constitucional, que resol que el Suprem interposi una qüestió prejudicial davant el TJUE, considera que això ha donat lloc a "una preterició del sistema de fonts, amb desconeixement de les garanties que integren el procés degut".





En la sentència, el tribunal ha atorgat l'empara sol·licitada per l'Administració General de l'Estat, la qual cosa suposa que declara vulnerat el dret a un procés públic amb totes les garanties.





Així, anul·la la sentència d'octubre de 2016 de la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem i la interlocutòria de desembre d'aquest any de la mateixa sala, de manera que es va desestimar l'incident de nul·litat d'actuacions promogut davant d'aquesta sentència.





Així mateix, acorda "retrotraure les actuacions al moment anterior al de dictar sentència, perquè l'indicat òrgan dicti nova resolució que sigui respectuosa amb el dret fonamental vulnerat".





A l'octubre de 2016, el Tribunal Suprem va declarar inaplicable el règim de finançament del bo social de la llum, en considerar incompatible amb la directiva europea sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat, de manera que estimava que no havia de ser finançat per les elèctriques, com passava des 2014, a les que reconeixia el dret a ser indemnitzades.





En concret, el Suprem va reconèixer el dret dels demandants a cobrar una indemnització per les quantitats abonades en concepte de bo social en aplicació del reial decret de 2014 pel qual es va fixar la metodologia de finançament, més interessos.





Aquesta metodologia establia que havien de ser les grans elèctriques les que havien de finançar el bo social en virtut del seu caràcter verticalment integrat.





MÉS DE 518 MILIONS RETORNATS PER LES SENTÈNCIES DEL SUPREM





De fet, un total de 518,5 milions d'euros dels superàvits del sistema elèctric acumulats en els últims anys s'ha destinat a finançar la devolució de les quantitats abonades per les companyies en concepte de bo social durant els exercicis 2014, 2015 i 2016 , després de diverses sentències anulatòries del Tribunal Suprem.





El bo social elèctric reconeix el dret de determinats col·lectius, (pensionistes, persones amb discapacitat, perceptors de rendes mínimes o famílies nombroses, entre d'altres) a ser beneficiaris de descomptes del 25% o 40% en la factura mensual d'electricitat. En el cas dels consumidors en risc d'exclusió social, se subvenciona el 100% de la seva recepció.





Arran d'aquestes sentències es va establir uns nous criteris de repartiment i es va determinar que el finançament corregués a càrrec de totes les comercialitzadores d'energia en funció del seu nombre de clients, incloent així a la llista a més de 250 societats.





No obstant això, tot i aquest nou repartiment, més del 90% del finançament segueix corresponent als cinc grans grups elèctrics i una mica més del 7% restant a altres grups i societats amb activitats de comercialització elèctrica.