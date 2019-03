El PSC demana a l'Ajuntament de Barcelona que denunciï a la Generalitat per incomplir en dependència

El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i alcaldable, Jaume Collboni, ha avançat que el seu grup proposarà al ple municipal de divendres que l'Ajuntament denunciï per la via judicial a la Generalitat perquè compensi el sobrecost que suposa al consistori assumir les tasques de atenció domiciliària a persones grans que esperen residències que el Govern es va comprometre a construir.





En roda de premsa aquest dimecres, ha demanat a Colau accions concretes per reclamar 18 milions d'euros anuals que l'Ajuntament destina a atenció domiciliària per incompliments de la Generalitat, segons ell: "El Govern de Colau ha estat massa condescendent amb els deures que té la Generalitat ".





Així, els socialistes volen que el Govern d'Ada Colau "no només es queixi i reivindiqui, sinó que ho exigeixi per la via judicial", com van fer diversos ajuntaments -i també després el de Barcelona- amb deutes amb les escoles bressol municipals a la Generalitat .









Collboni ha ressaltat que, el 2005, el llavors Govern municipal de Joan Clos va signar un conveni amb la Generalitat en el qual es va comprometre a construir deu residències de gent gran, de les que només s'han construït quatre, ha assegurat el dirigent socialista.





Ha assegurat que la llista d'espera per accedir a una residència és de més de 11.000 persones i registra un "creixement exponencial", perquè la gent gran -també els que viuen sols- van en augment en el que acabarà sent una pandèmia, segons ell.





TRANSPORT I CULTURA





Ha explicat que, a més, els socialistes demanaran al ple que el govern municipal es posicioni a favor de la gratuïtat del transport públic en episodis de contaminació, cosa que Collboni: "Aquesta mesura té un enorme valor de promoció del transport públic i cert valor pedagògic perquè assenyala una alternativa al transport privat contaminant ".





Els socialistes també defensaran una iniciativa perquè el cantant de rumba catalana Peret -nom artístic de Pere Pubill- tingui un carrer pròpia a la ciutat, seguint "la tradició de reconèixer a gent que ha posicionat el nom de Barcelona al món i ha tingut una gran aportació a la cultura de la ciutat ".





Preguntat per si donarà suport a la proposta del PP per reprovar la gestió del Govern d'Ada Colau, Collboni no ho ha avançat però ha afirmat que l'executiu municipal ha fracàs en les seves bones intencions de promoure un gran canvi: "Ha arribat l'hora de la veritat entre els quals no només vulguin, sinó que puguin fer-ho, perquè saben fer-ho, i som nosaltres ".