La CGPJ avisa que si no es repara l'edifici suspendrà la seva activitat als jutjats de Martorell

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertit a la Generalitat que suspendran l'activitat judicial als jutjats de Martorell si el dimarts 30 d'abril no s'han esmenat les incidències que afecten a l'edifici.





En un comunicat, han expressat que l'han acordat com a mesura de prevenció de riscos dels jutges que treballen en aquest edifici, "sense perjudici de les responsabilitats que resultin pel manteniment de la situació de risc per als treballadors i el públic".









El 16 i 17 de febrer es va produir una filtració d'aigua a l'edifici d'habitatges que alberga els jutjats de primera instància i instrucció 1 i 6 de Martorell, que ocupen les plantes inferiors, el que va provocar la caiguda d'uns falsos sostres sobre el mobiliari dels llocs de treball de diversos funcionaris, provocant la interrupció de l'activitat.





La incidència ha revelat "un estat de deficiència greu i intolerable que afecta els edificis de tots els jutjats del Partit Judicial", segons la Comissió Permanent, després de rebre informes dels equips de prevenció de riscos laborals del CGPJ, la Conselleria de Justícia, el cap d'operacions dels Bombers de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud i la Inspecció de Treball.









Aquest informe de la Inspecció de Treball, segons el CGPJ, constata que l'estat dels edificis "no només suposa un incompliment greu i sistemàtic de pràcticament qualsevol exigència d'un centre de treball, sinó que algunes de les deficiències i incompliments" pot ser avaluat com un risc per a la seguretat de les persones en els seus aspectes més elementals.





El Consell requereix a la Conselleria de Justícia que l'informi "com més aviat" de les mesures que s'adoptaran per solucionar les deficiències i ha comunicat el seu acord a la Comissió Nacional de Seguretat i Salut de la carrera judicial, a la Fiscalia General de l' estat, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al president ia la Sala de Govern del Tribunal superior de Justícia de Catalunya, al fiscal superior de Catalunya ia la degana dels jutjats de Martorell.