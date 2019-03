El Parlament Europeu aprova prohibir la venda de productes de plàstic d'un sol ús en 2012

El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres 27 de març la nova llei de la UE que prohibirà la venda de productes de plàstic d'un sol ús en tota la Unió Europea a partir de 2021, ja acordada entre representants de l'assemblea i del Consell (Estats membres).





Les noves normes, adoptades per àmplia majoria a la Cambra d'Estrasburg, amb 560 vots a favor, 35 en contra i 28 abstencions, prohibeixen determinats productes plàstics sol ús per als que hi ha alternatives, com plats, coberts, bastonets de cotó, palletes, agitadors de begudes, palets de globus, productes plàstics oxodegradables i envasos per a aliments i begudes de poliestirè expandit.





