On és més car morir-se?

Girona i Madrid són les províncies on resulta més car morir. En concret, morir a Girona costa un 29,2% més que en el conjunt d'Espanya i a Madrid, un 27,4% més, segons l'estudi 'Qui paga més per la mort a Espanya?' realitzat per Estamos Seguros, iniciativa d'Unespa.









Altres províncies amb diferencials destacats són Barcelona, on morir és un 20,8% més costós que en el conjunt del país, Lleida, un 19,4% més i Osca, amb un 15,7% més.





A l'altre extrem, Zamora (-39,7%), Santa Cruz de Tenerife (-36,2%), Palència (-29,7%), Sòria (-27,1%) i Conca (-26%) són els llocs on morir resulta menys onerós.





Segons l'estudi, el trasllat d'un cadàver dins el territori nacional comporta, habitualment, el pagament de 424 euros, i repatriar un cos des de l'estranger és més costós, amb un cost mitjà de 5.987 euros.





Pel que fa a les assegurances, les dades indiquen que alguna cosa menys del 44% dels contratemps de l'assegurança de decessos es queda per sota del cost teòric de l'esdeveniment. En aquest cas, l'asseguradora reemborsa la diferència als seus clients.





D'altra banda, se situa un altre 16% de sepelis el cost es col·loca exactament en el nivell cobert. Junts sumen prop del 60%. En el 40% restant dels costos depassen el que preveu l'asseguradora en un principi.