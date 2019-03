L'Auditori de Barcelona consagrarà la temporada que 2019-2020 de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), de Música Antiga i Música de Cambra al llegat de la "figura gegantina" de Ludwig van Beethoven, del 250 aniversari celebrarà el naixement amb una programació transversal, ha explicat en roda de premsa aquest dijous el director de l'equipament, Robert Brufau.





Segons ha destacat, aquesta figura simula a parts iguals la tradició i la modernitat: "L'Auditori en Beethoven troba una figura de referència en tots els nivells", una programació conjunta que naixerà amb el Festival Beethoven 250, amb el qual l'OBC interpretarà gran part del repertori del compositor amb una extensa lectura de la seva música.





Amb 23 obres d'encàrrec, 21 estrenes mundials, 35 estrenes estatals en tota la programació de l'Auditori, Brufau ha destacat la necessitat de l'equipament de posar la nova creació en el centre i potenciant la diversitat musical, i per primera vegada s'ha concebut la programació "de manera unitària".





Sota la direcció del director titular de l'OBC, Kazushi Ono, a més de Jan Willem de Vriend i Rudolf Buchbinder, el Festival Beethoven 250 inclourà la integral de cinc concerts del compositor, a part de dues obres vocals poc conegudes d'aquest 'Ah, pèrfid! ' i 'Tremate, EMPI tremate', entre d'altres.





Ono ha dit que el seu concepte de la temporada --que obrirà amb el 'Rèquiem', de Johannes Brahams amb "un programa rodó"-- serà de consolidació; a part dirigirà 'El Messies', de Georg Friedrich Händel, per demostrar que aquesta peça és molt més que el fragment conegut 'Al·leluia'.





De fet, Ono dirigirà l'OBC en vuit programes de la temporada, a més d'un concert participatiu i el concert de les festes de la Mercè, entre els quals es trobarà la 'Simfonia 7' de Gustav Mahler i la 'Simfonia 5', d'Igor Txaikovski.





A part de Beethoven, un altre protagonista de la temporada serà Bela Bartók, al qual l'OBC dedicarà tres concerts, ja que el 2020 es commemora el 75 aniversari de la seva mort, entre ells el concert 'El mandarí meravellós' de la mà del pianista Stefan Vladar .





Entre d'altres hits, en el marc de la commemoració del compositor, el pianista i director Rudolf Buchbinder dirigirà i interpretarà els cinc concerts per a piano de Beethoven amb l'OBC.





A part, la temporada tindrà com a compositors convidats a Ramon Humet i Pau Carrascosa, dos "exemples extraordinaris", que tindran presència en diferents concerts de l'Auditori, en una integració més transversal que en altres temporades.





El director Valery Gergiev fusionarà en aquesta temporada l'OBC amb l'Orquestra del Teatre Mariinksy per interpretar la "gran partitura" 'Alpina', de Johan Strauss, i el 'Concert per a piano número 2', de Franz Lizst amb el jove pianista Seong- Jin Cho, l'únic en la història en haver guanyat els tres premis més importants del moment, entre altres actuacions.





En els ja tradicionals concerts de bandes sonores, el cicle OBCPops aproparà l'OBC a tots els públics amb 'The Nightmare Before Christmas', de Henry Selik; '2001: A Space Odissey', de Stanley Kubrick, i 'North by Northwest', amb partitura de Bernard Herrmann.





MÚSICA ANTIGA





El violagambista Jordi Savall serà l'encarregat d'obrir la secció de Música Antiga de l'Auditori amb 'Eroica', de Beethoven, en un cicle que també convidarà a la formació belga Vox Luminis.

Així mateix, el Festival Llums d'Antiga acollirà sis propostes amb els debuts a Barcelona de propostes de la "música del moment" Graindelavoix, Sollazzo Ensemble i el Gran Teatre del Món.





Algunes de les veus del moment, debutaran a L'Auditori, com el contratenor Franco Fagioli, per primera vegada en solitari a Barcelona; i el debut a la capital catalana de l'orquestra txeca Václav Luks i el Collegium 1704.





El Festival Emergents comptarà amb una pianista de 13 anys, Alexandra Dovgan --apadrinada per Grigori Sokolov--, amb un futur brillant per davant, ha pronosticat Brufau, que ha avisat que aquest festival oferirà més de 20 concerts en nou dies per descobrir als nous talents.





ABONAMENTS DE DIJOUS I JOVES





El gerent, Jordi Tort, ha explicat que entre les novetats de la temporada, l'OBC ha creat un nou cicle d'abonaments que es podran fer servir els dijous "per obrir l'Auditori a nous públics i en nous dies de la setmana".





Hi haurà un altre abonament a 50 euros per a menors de 25 anys, Tarifa Plana 25, que consistirà en obtenir accés il·limitat als més de 300 concerts de producció pròpia de l'Auditori, "segons disponibilitat" --amb una alta probabilitat que hi hagi entrades sempre--, pensat per als que estan acostumats a les tarifes planes i a consumir continguts.





A falta de tancar la temporada, l'Auditori registra una situació de continuïtat respecte als cicles anteriors, amb un lleuger increment d'ingressos per la pujada dels abonaments.





Tort ha dit que els espectadors es mantenen estables respecte a altres temporades amb 9.000 assistents al cicle de Música de Cambra; 10.000 al cicle de Música Antiga, i 120.000 als concerts de l'OBC.