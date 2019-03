El Barça femení es desfà del Lillestrom i obté el bitllet per a les semifinals de la Champions

El FC Barcelona s'ha classificat aquest dimecres sense ensurts per a les semifinals de la Lliga de Campions femenina, gràcies a la seva victòria per 0-1 contra el Lillestrom SK en la tornada d'una eliminatòria que les culers ja tenien encarrilada amb el 3-0 de l'anada.

MÉS INFORMACIÓ El Barça femení encarrila el pas a semifinals després de golejar el Kvinner noruec





Aquest partit en terres noruegues ha acabat sent un tràmit, gràcies sobretot al gol en el minut 7. En un costat de l'àrea, Lieke Martens ha rebut una passada de Mariona Caldentey després d'un centre des de l'esquerra; i la davantera holandesa, després de controlar, ha efectuat immediatament un xut gairebé a l'esquadra oposada.





Un golàs que ha aportat calma a l'equip visitant i que ha tallat d'arrel els somnis de remuntada a l'Arasen Stadion. Les jugadores de Lluís Cortés han dominat el ritme del partit i amb prou feines han concedit oportunitats a l'LSK, que en la segona part fins i tot s'ha veure atabalat pel bombardeig de córners.





Però al Barça no l'ha penalitzat estar amb la pólvora mullada i ha segellat el seu bitllet per disputar les semifinals, ronda en la qual el conjunt blaugrana no va poder arribar la passada temporada després de caure a les mans de l'Olympique de Lió (2-1 en l'anada i 0-1 en la tornada).