Facebook ha anunciat aquest dimecres que la setmana vinent començarà a aplicar una prohibició sobre el suport al nacionalisme i al separatisme blanc en les seves plataformes.

"Està clar que aquests conceptes estan profundament vinculats als grups d'odi organitzats i no tenen lloc en els nostres serveis", ha subratllat la companyia en un comunicat.





"Les nostres polítiques han prohibit durant molt de temps el tracte amb odi a les persones segons característiques com la raça, l'origen ètnic o la religió, i això sempre inclou el supremacisme blanc", ha asseverat.





La companyia ha subratllat que durant els darrers tres mesos ha mantingut converses amb membres de la societat civil i acadèmics experts en relacions de raça, que han confirmat que el significat de nacionalisme blanc i separatisme estan lligats al de supremacisme blanc i grups d'odi organitzats.





El nacionalisme blanc defensa que els blancs són una raça i tracta de desenvolupar i mantenir una identitat nacional blanca. Quant al separatisme blanc, aquest consisteix en un moviment polític que separa el desenvolupament econòmic i cultural per a la població blanca. Per la seva banda, la supremacia blanca sosté que les persones d'aquesta raça són superiors en la majoria dels aspectes a les persones d'altres ètnies i que, per aquesta raó, han de ser dominants.





Malgrat que els darrers anys l'empresa ha millorat la seva habilitat per trobar material de grups terroristes, Facebook ha reconegut que encara ha de trobar i retirar l'odi de les seves plataformes "millor i més ràpidament".





"El nostre esforç per combatre l'odi no s'atura aquí. També començarem a trobar les persones que busquen termes associats a la supremacia blanca amb l'objectiu de deixar enrere els grups d'odi", ha recalcat Facebook, que ha afegit que aquestes persones seran dirigides a 'Life After Hate', una organització fundada per antics extremistes violents que ofereixen intervenció en situacions de crisi, grups de suport i divulgació.





"Lamentablement, sempre hi haurà gent que intenti utilitzar els nostres sistemes per propagar l'odi. El nostre desafiament és seguir avançant per millorar les nostres tecnologies, desenvolupar polítiques i treballar amb experts que puguin reforçar els nostres esforços", ha afegit.





La mesura es produeix gairebé dues setmanes després que es produïssin dos atacs terroristes contra dues mesquites a la ciutat neozelandesa de Christchurch, que es van saldar amb almenys 50 morts.





L'autor de la massacre havia publicat a la xarxa social un llarg manifest en el qual a més d'explicar el motiu del seu atac --un rebuig cap als immigrants i els musulmans, en particular--, va gravar fragments de la matança en un vídeo.





Per la seva banda, la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, ha aplaudit aquest dijous la decisió de Facebook i ha assenyalat que, tot i que "aquestes categories sempre han d'estar dins de les guies de la comunitat del discurs de l'odi", és "positiu" que s'hagi aclarit després de l'atemptat.