​La Diputació de Barcelona proposa gaudir de la natura fent esport

Les tres marques turístiques presents a la província de Barcelona –Costa Barcelona, Paisatges de Barcelona i Pirineus de Barcelona- ofereixen al visitant la possibilitat de realitzar una estada activa practicant algun tipus d’esport, participar en les múltiples competicions que tenen lloc durant tot l’any si sou un esportista professional o semi-professional o gaudir dels esdeveniments esportius en directe a les pistes de basquet, handbol, hoquei sobre patins o sobre herba, en els camps de futbol o en els circuits dedicats al món del motor com el Circuit de Catalunya a només a 32 quilòmetres de Barcelona.





L’esport com a forma de vida





A Catalunya la tradició esportiva està molt arrelada. A la província de Barcelona i a quatre passes de la Ciutat Comtal, als que els hi agrada practicar alguna activitat tenen al seu abast installacions esportives de primer nivell i nombroses rutes senyalitzades tant per fer senderisme, BTT, nòrdic walking o qualsevol altre esport que tingui la natura com a protagonista. Per això disposen de més de 100.000 hectàrees de territori protegit distribuïdes entre una dotzena de parcs naturals entre les que s’inclou el Montseny que a més està declarat Reserva de la Biosfera. Tot un bon bagatge per gaudir de la natura amb rutes senyalitzades per realitzar en diverses etapes, com pot ser el Camí dels Bons Homes senyalitzat com a GR 107 o la Ruta dels 3 Monts que uneix el Montseny amb Montserrat passant per Sant Llorenç del Munt, tres dels parcs naturals que hi ha al centre de la província.





Ruta GR107 a Peguera, Camí dels Bons Homes / Josep Cano - Diputació de Barcelona





Però a part dels afeccionats, al llarg de l’any es celebren nombroses probes esportives reservades a esportistes professionals o amateurs amb una certa preparació que es desenvolupen a Barcelona, capitals de comarca i altres localitats importants. Tal es el cas de la Marató de Barcelona, la Mitja Marató Costa Barcelona-Maresme, la triatló de llarga distancia Sailfish Half Triatló de Berga o l’Anoia Race Tour per posar tan sols alguns exemples.





Un territori entre mar i muntanya





Si es ben veritat que un territori ben conservat ofereix moltes possibilitats per fer esport, no es menys cert que el mar també aporta nombroses propostes. En aquest sentit no podem oblidar el centenar de quilòmetres de litoral que s’estenen a banda i banda de la capital catalana. Ports esportius amb possibilitats de practicar activitats nàutiques com la vela, el windsurf, el pàdel surf, el caiac, el rem i el submarinisme a les zones de la costa més escarpada són una realitat durant tot l’any, amb l’afegit a l’estiu dels arenals on prendre el sol, gaudir d’un bany en aigües transparents i practicar nombrosos jocs a la sorra com voleibol o futbol. A més, Costa Barcelona té dues estacions nàutiques, al nord de la ciutat de Barcelona, a la població de Santa Susanna, i al sud, a Vilanova i la Geltrú on es poden combinar diferents esports aquàtics i esports d’aventura amb bones ofertes d’allotjament tan per individuals, en família o en grup.





Pantà de Sau. Kayak, Aquaterraclub. Vilanova de Sau / Josep Cano - Diputació de Barcelona