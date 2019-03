Un total de 46 amb discapacitat de Barcelona van participar durant 2018 en el 'Programa d'Empoderament i Activació per a l'Ocupació' executat per COCEMFE Barcelona, el qual, es desenvolupa gràcies al conveni establert entre COCEMFE nacional i el programa Incorpora de la Caixa i té com a objectiu potenciar la inserció social i laboral a través de la intervenció individual i grupal i d'itineraris personalitzats.





"En aquest programa hem fet dinàmiques que m'han ajudat molt a practicar, ja que quan fèiem les dinàmiques per treballar assertivitat he vist que no ho faig tan malament", explica I.S.S., una de les participants en el programa. "El que he sentit és satisfacció i més seguretat en mi mateixa. Aconsellaria aquest programa a altres dones perquè vaig aprendre molt en els tallers i perquè penso que tot el que suposi compartir és gratificant. M'he sentit escoltada pels meus companyes", conclou.





El Programa compta amb una metodologia d'intervenció individual i grupal, centrada en les preferències de les dones amb discapacitat participants, la qual, permet fer un seguiment personalitzat i adequat a les seves necessitats.





En concret, a Barcelona s'han realitzat itineraris personalitzats d'inserció social i laboral i seguiments a nivell individual amb 46 dones amb discapacitat; 9 dones han participat en sessions grupals d'empoderament i 12 han estat beneficiàries de sessions grupals d'habilitats prelaborals i alfabetització tecnològica. Així mateix, i com a resultat de la seva participació en el programa, 7 dones amb discapacitat han trobat feina al llarg de l'any.





Com a pas previ a l'orientació laboral, aquest Programa desenvolupa diferents accions d'activació per a l'ocupació que permeten a les participants eliminar les seves pròpies barreres mentals relacionades amb l'ocupació i augmentar la seva autoconfiança i predisposició per afrontar de manera òptima el seu propi procés de recerca de feina .





En aquest sentit, AHA, membre del programa amb 50 anys, remarca que el programa li ha servit per saber que pot treballar en altres llocs: "Des de molt jove he treballat de dependenta i respositora en supermercats, i des que sóc al atur he provat altres coses. Per exemple, he ajudat a una amiga a vendre matalassos i la veritat és que em va molt bé. M'agrada la feina de comercial, i ara he canviat el meu currículum per buscar un treball en el sector de vendes".





El treball coordinat amb Incorpora, el programa d'inserció laboral de la Caixa, en què també col·labora COCEMFE, ha facilitat l'orientació laboral i intermediació per a l'ocupació a les beneficiàries del programa en recerca activa d'ocupació.





Per la seva banda, la secretària de Dona i Igualtat de COCEMFE estatal, Marta València, manifesta que "tenir recursos econòmics propis és un requisit fonamental per a l'autonomia i l'empoderament, especialment de les dones amb discapacitat, ja que estem inactives dues terceres parts de totes les dones, sent relegades a fer les tasques domèstiques dins de casa. per aquest motiu, treballar per fomentar la independència econòmica és una tasca imprescindible dins el programa, i que així puguem prendre decisions de manera lliure".