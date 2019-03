'Un, Vox, Tres', el vídeo amb què el PP ridiculitza Vox

La guerra dels partits polítics es fa per terra, mar, aire... i xarxes socials. Els populars fa mesos intentant taponar la fuga de vots cap a Vox usant WhatsApp o Twitter per ridiculitzar el partit de Santiago Abascal.





En l'últim dels muntatges difosos pel PP, la formació de Casado se serveix de la intervenció del president de Vox en un esmorzar al Club Siglo XXI el passat 18 de gener per mofar-se de Abascal.





Després de la sintonia i capçalera d''Un, Vox, Tres. Responde de una vez ', al vídeo es formulen preguntes del tipus de com s'elabora un pressupost, d'on surten els diners de les pensions, quines solucions té per aturar la desocupació juvenil o com es trien els nomenaments de la Mesa del Congrés o com funciona la Comissió de Secrets Oficials.









Cada pregunta de la veu en off és resposta pel mateix Abascal amb frases faltes de contingut tipus 'la veritat és que no tinc molt coneixement', 'És una cosa del que no he reflexionat. Fins ara, que m'ho pregunten' o el reiterat en diverses d'elles 'Viva España'.





El vídeo es tanca amb la històrica 'campana y se acabó' que van popularitzar les 'supertacañonas' de l'històric concurs popularitzat en la dècada dels setanta i vuitanta i que indicava que el concursant havia fallat la resposta. "Molta escopeta i molt viva España, però com a president no s'apanya", conclou una veu en off.