La presidenta de Dircom Catalunya, Maria Lluïsa Martínez, ha defensat aquest dijous fixar la sostenibilitat, l'ètica, la protecció del medi ambient i la lluita contra les desigualtats com els compromisos a incorporar en l'estratègia d'empreses i institucions.









Ho ha dit en el marc de la VIII edició de Netcom, el punt anual de trobada, reflexió i diàleg per als professionals de la comunicació que organitza Dircom Catalunya, que s'ha centrat en definir els grans reptes dels ciutadans del segle XXI.





Hi han participat a la conversa l'Alta Comissionada per a l'Agenda 2030, Cristina Gallach; la catedràtica emèrita de Filosofia moral i política, Victòria Camps, i el periodista Ramon Pellicer, que ha conduït l'acte 'Els Futurs de la Ciutadania'.





Al voltant de 300 professionals del sector de la comunicació han assistit a l'acte que ha tingut lloc a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, i on han abordat els "conceptes clau" a tenir en compte.





"PROFESSIONAL, CONSTRUCTIVA I TRANSPARENT"





"Avui més que mai, és necessària una comunicació corporativa professional, constructiva i transparent", ha destacat Martínez, que ha parlat d'una etapa de desafecció social i de més escrutini per part dels consumidors, que demanen més transparència a les empreses, comportament ètic i compromís ferm.





Gallach ha considerat que "en aquest món interconnectat, en què la gestió de la informació és clau, és lògic que la rendició de comptes, la transparència, la comunicació i la participació" siguin les bases d'un govern obert.





"En temps de globalització no hi ha pacte possible ni eficaç fora de l'àmbit mundial", ha destacat en la seva intervenció, en què també ha ressaltat que tan determinant és el caràcter universal de l'Agenda 2030 com el fet que pivota al voltant de cinc grans eixos : persones, planeta, pau, prosperitat i partenariats.





Camps ha parlat de la "dificultat" que té el relat liberal per cohesionar les persones al voltant d'uns valors i ideals comuns, que vertebrin la societat, creuen compromís i configuren les polítiques fonamentals.





"Hem avançat molt en les llibertats individuals, però costa molt que vagin acompanyades de les corresponents responsabilitats a tots els nivells: polític, de mitjans de comunicació, empresarial i educatiu", ha dit.





Dircom Catalunya, Associació de Directius de Comunicació, va néixer el 2007 i, actualment, compta amb 182 associats.