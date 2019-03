Mireia Boya dimiteix del Secretariat Nacional de la CUP per assetjament

L'exdiputada de la CUP al Parlament Mireia Boya ha anunciat aquest divendres que deixa el Secretariat Nacional del partit per haver patit un "episodi d'agressió psicològica continuada" per part un company.









En una carta que Boya ha publicat a les xarxes socials, ha explicat que anuncia la seva dimissió de l'òrgan de la CUP perquè va patir aquest episodi durant el temps que va ser diputada al Parlament i li va suposar "una gestió emocional complicada encara oberta".





En l'escrit assegura que l'episodi li va provocar "problemes de salut" i que, ara, quan ha tornat a coincidir amb aquesta persona en les seves tasques com a membre del Secretariat, decideix marxar per cuidar-se.









La CUP ha lamentat aquest divendres la decisió de l'exdiputada i recorda que estan ultimant un protocol d'agressions masclistes dins de l'organització.





En un comunicat expliquen que la Comissió Feminista de la CUP ha rebut la denúncia feta per Mireia Boya en el moment en què s'ha formalitzat a través dels canals establerts, "tal com ha fet amb els casos que s'han gestionat en l'últim any i mig".





"La CUP reitera el seu compromís de continuar treballant per a garantir espais segurs i lliures de violència. Necessitem continuar aprenent de les manques i contradiccions que encara tenim com a organització feminista que som ja que, lamentablement, no podem deixar de reconèixer que no som impermeables a un sistema patriarcal", exposen.





Els 'cupaires' porten treballant dos anys en un pla d'acció feminista que integra tot allò que la formació considera imprescindible per a poder aspirar a transformar la societat: "Començant per les nostres pròpies pràctiques militants".





"En la CUP no som diferents d'altres organitzacions que també sofreixen i exerceixen conscientment o no, violències masclistes en el seu si, però tractem d'afrontar-les i fer-ho passa, d'entrada, pel reconeixement", ha resolt.





Els 'cupaires' han recordat que estan fent una tasca de formació, sensibilització i debat entre les seves bases, i que el protocol d'agressions masclistes està en fase d'esmenes.