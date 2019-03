El Congrés Mundial de Zones Franques arriba a Barcelona

El V Congrés Mundial de zones franques, conegut internacionalment com World FZO Annual International Conference and Exhibition (AICE), arribarà a Barcelona del 26 al 28 de juny per debatre sobre els reptes d'aquests territoris per convertir-se en zones de prosperitat econòmica i atracció d'inversió en el curt termini.





Així han resumit la propera edició del congrés aquest divendres en roda de premsa el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro; la directora general del consorci, Blanca Sorigué; el conseller delegat de la World Free Zone Organization (WFZO), Samir Hamrouni, i el president de la WFZO, Mohammad Alzarooni.





"Volem que sigui realment el punt d'inflexió en la manera de fer, crear, gestionar i dirigir les zones franques i volem assegurar l'evolució que busquem en les zones franques", ha asseverat Hamrouni.









ESTABILITAT ECONÒMICA





El conseller delegat de l'esdeveniment ha resumit els reptes que han d'afrontar les zones franques: l'estabilitat econòmica, la creixent logística de curta distància i càrrega petita, l'augment del comerç electrònic, la transparència d'aquests territoris i la seva contribució a l'entorn.





"Les zones franques es van crear per contribuir al desenvolupament econòmic, però avui no és suficient per a la població, que demana més. El pas següent és la prosperitat, que és un desenvolupament econòmic que crea riquesa i després és compartida", ha resumit.





El congrés se celebrarà paral·lelament als salons SIL i eDelivery Barcelona Expo & Congress, a més dels altres salons englobats en el Intrade Summit BCN --MedaForum de Logística i Transport, el Congrés ALACAT i el Congrés Internacional de OEAs--, i donarà espai a reunions internacionals i cursos de formació.





CAPITAL DEL COMERÇ





Navarro ha assegurat que el Congrés Mundial de zones franques és el major esdeveniment sobre el comerç i l'activitat econòmica internacional: "Volem organitzar perquè sigui el millor, únic i doni una projecció molt important per a la ciutat de Barcelona".





En aquest sentit, Sorigué ha dit que la Zona Franca de Barcelona es vol posicionar com un territori exemplar en el món i que voldrien fer-lo coincidir amb els altres salons per potenciar el seu impacte: "Volíem que tingués lloc amb els salons que organitzem amb l'objectiu que Barcelona sigui la capital del comerç internacional global ".





Navarro ha detallat que, davant d'un món interconnectat, volen potenciar la relació amb actors internacionals i tractar conjuntament els principals temes de l'agenda del sector logístic, com el comerç electrònic, la mobilitat, el paper de les zones franques, la impressió 3D, la indústria 4.0 i també els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU.





CONGRÉS EN XIFRES





El congrés, que va celebrar les seves primeres dues edicions a Dubai, en 2015 i 2016, i els dos últimes a Cartagena d'Índies (2017) i una altra vegada Dubai (2018), arriba a Barcelona després que la capital catalana la seva imposés a Mèxic, Egipte, Sèrbia i Kazakhstan: "Serà el congrés AIC més important fins avui", ha assegurat el president del congrés.





Els representants de la WFZB han destacat l'evolució del congrés al llarg dels seus cinc anys de vida, en els quals han tractat el paper de les zones franques en l'economia i comerç mundials, el paper que volien jugar al llarg termini i la seva contribució al territori.





De fet, en l'edició de Barcelona, que tindrà lloc al Palau de Congressos de Catalunya, es presentarà el resultat d'un índex que estan desenvolupant per avaluar la prosperitat de les zones franques.





La WFZO representa un total de 552 zones franques de 115 països i espera atraure 1.500 representants d'aquests enclavaments, dels 3.500 que hi ha repartits en 130 països.