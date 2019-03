El dentista municipal de Colau tira endavant amb el Col·legi d'Odontòlegs en contra

El ple de Barcelona ha aprovat aquest divendres la proposta del Govern d'Ada Colau de crear el primer dentista municipal de l'Estat, amb l'objectiu d'oferir un servei d'odontologia amb preus ajustats a costos i que preveu atendre 36.000 persones l'any.









El Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) considera que l'Administració municipal no és competent en matèria de salut pública per practicar odontologia i argumenta que aquest àmbit correspon a la Generalitat. Segons l'opinió del COEC, posar en marxa una clínica municipal suposa una duplicitat de l'oferta existent.





La nova iniciativa econòmica ha comptat amb els vots favorables de BComú, ERC, PSC, CUP-Capgirem i els edils no adscrits Gerard Ardanuy i Joan Josep Puigcorbé, mentre que PDeCAT, Cs i PP han votat en contra del projecte, que funcionarà en règim de lliure competència.





La tinenta d'alcalde de Serveis Socials, Laia Ortiz, ha recordat que s'han inclòs en la iniciativa algunes de les aportacions de les entitats professionals, com el compromís que el dentista municipal obri en un dels barris amb una situació socioeconòmica per sota de la mitjana de la ciutat.





Ortiz ha assegurat que el projecte té com a objectiu facilitar l'accés al dentista al volum de persones que actualment no poden accedir per motius econòmics, i que, segons l'última Enquesta Nacional de Salut de 2017, és un 12% de la població de Catalunya.





El nou servei odontològic s'ha dissenyat per atendre unes 36.000 persones a l'any, 18.000 ja durant el primer exercici i amb només un centre en funcionament que disposa de vuit butaques, amb uns preus que podrien ser fins a un 40% per sota dels actuals.





La regidora del PDeCAT Irma Rognoni ha dit que no té sentit que una empresa "amb dèficit" gestioni un nou servei, en referència a Barcelona de Serveis Municipals SA (B: SM), mentre que Marilén Barceló (Cs) ha retret a l'alcaldessa fer una proposta populista que vol tapar el fracàs en la gestió municipal, segons ella.





Montse Benedí (ERC) ha demanat concretar com es donarà cita als futurs usuaris i preguntar-se per què els elevats preus d'aquest servei a la ciutat, mentre que Jaume Collboni (PSC) ha reclamat que el sistema sanitari públic ofereixi serveis de salut bucodental per a que deixi de "ser un estigma".





El popular Xavier Mulleras ha acusat BComú de demagògia electoralista, i Maria Rovira (CUP) ha demanat treballar perquè el servei sigui més extens, com també ha sostingut l'edil no adscrit Gerard Ardanuy: "S'ha d'intentar incrementar el nombre de famílies que l'utilitzin", mentre que Joan Josep Puigcorbé ha apuntat que és una iniciativa interessant.