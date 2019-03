Vostè, encara defensa el dret d'avantjudici o immunitat?

L'exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, actual candidata a la Presidència pel partit Llavor, a escudar-se en el dret d'avantjudici per evitar ser investigat, evidencia l'esgotament d'aquesta figura jurídica que les democràcies liberals van instaurar per garantir l'exercici parlamentari, i el contrapès dels òrgans del poder estatal.









La figura de la immunitat parlamentària, d'origen anglès medieval, teòricament té dues comeses: garantir la inviolabilitat (no arrest) dels parlamentaris, i l'impediment a ser jutjat (immunitat processal) als parlamentaris durant l'exercici del seu mandat. Amb el temps aquesta immunitat també es va ampliar per protegir els presidents.





A Amèrica Llatina, gairebé la totalitat de les constitucions polítiques disposen d'aquesta figura jurídica per a presidents i legisladors. Hondures, el 2003, va suprimir la figura de la immunitat o avantjudici. Bolívia, el 2009, va suprimir la immunitat processal (preserva la immunitat d'arrest). Xile, amb les reformes de l'any 2000, permet fins i tot que els expresidents gaudeixin d'immunitat.





A Guatemala, l'any 2002, van aprovar la Llei en Matèria d'avantjudici, i de manera irresponsable i immoral, van ampliar aquest dret fins i tot per magistrats de justícia, ministres, directors, alcaldes. Fins els candidats a càrrecs d'elecció popular gaudeixen d'aquest dret! I el més vergonyós és que aquest dret té caràcter de "irrenunciabilitat", segons Art. 3r d'aquesta Llei.





La immunitat o l'avantjudici, com a instrument jurídic polític, no és bo ni dolent en si mateix.





Passa que a Guatemala, país campiona o subcampiona en la corrupció pública a nivell internacional, aquesta figura jurídica va ser i és perversament utilitzada per sense escrúpols funcionaris públics com a escut de protecció per sostreure o malversar fons i béns públics.





L'actual president, Jimmy Morales, va ser descobert in fraganti mentre rebia il·legalment diners de l'Exèrcit. I, gràcies a l'avantjudici no va ser ni investigat. I així, pesen rosaris de denúncies públiques de corrupció, fins i tot amb evidències, contra funcionaris públics, però l'avantjudici els protegeix en la impunitat.





Recentment a Guatemala, fins es va tornar una moda les protestes massives contra funcionaris corruptes escudats en l'avantjudici, però gairebé ningú va posar en debat nacional la possibilitat de l'anul·lació d'aquest escut legal. Més per contra, analistes i opinadors són contraris a la supressió de l'esmentat dret, perquè diuen que "preserva a les institucions i al càrrec de l'atac dels contraris".





La veritat és que al Triangle de la Mort (Hondures, Guatemala i El Salvador) quan els contraris busquen aniquilar als seus enemics ho fan sense importar la immunitat d'aquests.





A Guatemala és més que evident que l'intent de l'Estat de Dret fracassar fruit de les seves contradiccions internes, i de la tergiversació de mecanismes de garantia i control institucional, com l'avantjudici. El país viu en una atmosfera d'impotència col·lectiva veient de com els seus governants s'enriqueixen il·lícitament, mentre gairebé el 60% de la seva població sucumbeix en la misèria. Vine el robatori, però no poden aturar, ni castigar el delinqüent perquè aquests gaudeixen d'immunitat. L'avantjudici és un escut transparent.





El procediment jurídic polític per retirar la immunitat als denunciats no procedeix perquè els magistrats i jutges (no electes per vot popular) són fillols dels corruptes governants. Els diputats no procedeixen a treure la immunitat als altres corruptes perquè les serps no es mosseguen entre si. Llavors? Seguim defensant la figura de l'avantjudici?





Per esperança dels pobles, organitzacions indígenes i camperoles, com el Moviment per a l'Alliberament dels Pobles (MLP), plantegen la democratització de la democràcia a la chapina retornant el poder de decisió i control al Sobirà genuí, el poble en el seu sentit ampli. I, una de les accions bàsiques és la proposta de la supressió del dret d'avantjudici. Els candidats de MLP manegen la inèdita retòrica de: "renunciarem al dret d'avantjudici si ens trien com a funcionaris públics".





Mèxic avança en aquesta via. Brasil, de la mateixa manera que altres països de Sud-amèrica, també va per la via progressiva de la supressió del dret de la immunitat parlamentària. Pel que sembla, la immunitat parlamentària, que va abonar tant a la corrupció i impunitat, acabarà abonant la transició de la democràcia representativa excloent cap a unes democràcies més participatives.