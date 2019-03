El Ministeri d'Hisenda no preveu retirar les mesures de control reforçat sobre els comptes de la Generalitat perquè es manté les condicions per les que es van establir el 2015, "la incertesa política" que provoquen les manifestacions del Govern català.





La responsable del departament, María Jesús Montero, ha assegurat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que "no hi ha previsió d'aixecar" aquest control perquè aquesta incertesa es "produeix" avui.





Aquesta decisió queda al marge que les dades de dèficit conegudes aquest divendres assenyalin que Catalunya va complir el 2018 amb l'objectiu fixat per a les autonomies, en quedar-se al 0,4%.





Ha subratllat que caldrà veure si, a més, la Generalitat compleix amb el límit de deute i amb la regla de despesa, el que és obligatori per exemple per autoritzar la tornada de Catalunya als mercats per finançar-se.





Però aquests indicadors no tenen a veure amb el control especial que té Hisenda sobre els comptes catalans. Van començar el 2015, quan el departament llavors dirigit per Cristóbal Montoro va exigir entre altres coses la certificació per la Intervenció General de la Generalitat de la destinació de totes les despeses, per evitar que es paguessin plans independentistes. Els fons del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) haurien més tenir com a destinació únicament determinats serveis socials.





Fonts del Govern central han explicat que les condicions per les que aquestes mesures es van establir i que només s'apliquen a Catalunya es mantenen avui, per l'actitud de l'Executiu de Quim Torra i les seves declaracions. Afegeixen a més que seguiran en vigor fins que la situació canviï.