El president de Vox, Santiago Abascal, planteja la construcció d'un mur a les fronteres de Ceuta i Melilla amb el Marroc "que potser hauria de pagar" el país veí, ja que al seu parer envia "onades d'immigrants clandestins" cap a Espanya per fer xantatge a la Unió Europea.





MÉS INFORMACIÓ Vox vol omplir el Palau Sant Jordi el proper 30 de març

També creu Abascal que l'Exèrcit hauria de vigilar les dues fronteres fins que s'aixequi aquest mur i rebre "les ordres necessàries" per defensar-les. Alhora, insisteix a demanar mesures "contra les ONG que col·laboren amb les màfies i se'n van al litoral africà a recollir mercaderia humana", i una legislació que aixequi un "mur psicològic" davant els immigrants: "mai" podran regularitzar la seva situació , ni tindran dret d'arrelament, ajuda social ni targeta sanitària. "Si aquest missatge no cala, és impossible resoldre el problema".





Així es manifesta el dirigent polític en un llibre de Fernando Sánchez Dragó titulat 'Santiago Abascal. Espanya vertebrada', editat per Planeta, una conversa en la qual el fundador de Vox aborda diferents temes d'actualitat i el naixement del seu partit.





En les seves reflexions sobre la immigració, Abascal admet que l'arribada a Espanya de manera irregular de persones concedeix més vots a Vox, "però no celebrem aquest mal". La seva aposta és l'expulsió dels immigrants en situació il·legal, una de les "tasques pendents i conflictives" que el país segons la seva opinió ha d'abordar i davant la qual assegura que al seu partit no li "tremolarà el pols".





El president de Vox explica que les pasteres "són l'última cara de l'esclavitud" i del tràfic de persones i rebutja el discurs que Espanya necessita més treballadors. Segons el seu relat, són persones que van a rebre "salaris esclavistes" i no paguen impostos, el que no millora el sistema.





"Està passant a tot Europa i amb especial virulència a França. En 2049, amb l'actual ritme demogràfic, la meitat de la població serà musulmana. Això generarà una guerra civil soterrada. Dues cultures totalment enfrontades i incompatibles", augura.





DEFENSA DE LA CONQUESTA D'AMÈRICA





Abascal diu en un altre punt de l'entrevista que ell no és racista i que "ser racista és ser antiespanyol" i al fil d'aquesta reflexió defensa que els espanyols s'han de sentir orgullosos del que van fer a Amèrica, un debat ressuscitat aquesta setmana (la entrevista es va realitzar al febrer) en plantejar el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, que el Rei demani perdó al seu país per la conquesta.





"La política d'Isabel la Catòlica o del Cardenal Cisneros, l'impuls de l'evangelització i la consideració cap als indis són coses que molt pocs poden reivindicar", afegeix. Diu Abascal que "en línies generals" el mestissatge de races li sembla "positiu" encara que de vegades provoca problemes de convivència i de desigualtat, quan al seu judici "l'homogeneïtat cultural i moral és beneficiosa per a la societat".





Aquesta homogeneïtat moral és la que explica segons Abascal per què la immigració hispanoamericana es "s'adapta bé" a Espanya: siguin catòlics o no, argumenta, tenen "un sentit del pecat molt similar al dels espanyols". "Veuen les coses més o menys com nosaltres", diu.





CONTRA L'EXHUMACIÓ DE FRANCO





El dirigent de Vox també es mostra en contra de l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. "Treure a Franco de la seva tomba sense el consentiment de la família em sembla un atropellament. Aquest projecte és només un factor de confrontació política, aliè a la societat, que es preocupa per altres coses", diu.





Un altre assumpte que aborda és el de la situació de Catalunya, on "hi ha un grup de traïdors a Espanya que han incomplert les lleis i han de ser detinguts i posats a disposició judicial". Per a això, no creu necessari enviar l'Exèrcit --"seria una errada gegantí" perquè donaria una "basa absurda" a l'independentisme-- sinó que actuïn Policia nacional i Guàrdia Civil.





"DEFENSO EL QUE MOLTS GAIS QUE SÓN DE VOX"





Santiago Abascal posa en qüestió les adopcions per part de parelles homosexuals, perquè el "millor" per als nens és tenir model masculí i femení en els seus pares. "Jo defenso el que molts gais que són de Vox", apunta, i carrega contra el "sectarisme implacable del lobby gai". "Dir que estem contra els gais és una fal·làcia idèntica a dir que estem contra les dones perquè no som partidaris del avortament", assegura.





Pel que fa a aquesta última qüestió, diu que moltes persones entenen l'avortament com a mètode anticonceptiu i aposta per ajudar les dones amb embarassos no desitjats. "L'avortament ens repugna, com a qualsevol persona decent". Admet que és un debat en el que qui té aquests arguments porta "les de perdre" i afegeix que Vox s'ha quedat "sol" en la defensa del no nascut.





SENSE VOCACIÓ POLÍTICA





En la conversa amb l'escriptor, el fundador de Vox explica que ell en realitat no té vocació política sinó de ser "guarda forestal", però que ha donat un pas "per evitar que vinguin a arrabassar-el que és nostre". La política, en realitat, admet que l'avorreix.





I explica que de fet els plans d'urbanisme, els horaris escolars o els enllumenats dels carrers, com altres assumptes quotidians, "mai" li han interessat i li és igual què es decideixi sobre ells, "una cosa o la contrària".





Abascal explica que ell aposta per la política dels sentiments i de les conviccions, "l'honor, el patriotisme i coses així". I rebutja que se'l consideri populista, que segons la seva definició és qui diu a la gent el que vol sentir. "Populista va ser Rajoy, que no va complir el seu programa electoral i va enganyar al poble. Populista sobretot és Rivera (Albert Rivera, president de Ciutadans)", respon.





Sobre quins són els seus models en política, assegura que en Vox no els tenen tot i que "picotegen per aquí i per allà". "El que funciona, funciona i ja està, faci-ho qui ho faci. Si és Trump, doncs Trump (president dels Estats Units), i si és Orban, doncs Orban (primer ministre d'Hongria), i si ningú, doncs nosaltres. quan em pregunten per la meva model dic que Isabel la Catòlica", conclou.