L'Acadèmia Sueca del Nobel ha escollit a dues escriptores, Ellen Mattson i Anne Sward, per ocupar dos dels seus tres vacants després de l'escàndol sexual que va saltar als mitjans a finals de 2017.

Les autores ocuparan els seus seients a partir del 20 de desembre i reemplacen Jay Svenungson i Sara Stridsberg, els qui es van ser l'any passat després de l'escàndol.





Encara queda per ocupar el lloc de Sara Danius, exsecretària permanent de l'Acadèmia Sueca, que va anunciar el passat mes de febrer la seva decisió d'abandonar l'organisme, després de l'escàndol sexual que el va obligar a cancel·lar el lliurament del premi el 2018.





Danius va realitzar l'anunci prop d'un any després de ser apartada del càrrec a causa de l'escàndol, després que 18 dones denunciessin assetjament sexual i assalt per part del fotògraf i figura cultural Jean-Claude Arnault, casat amb la membre de l'Acadèmia i autora Katarina Frostenson. Arnault va ser declarat culpable al desembre de 2018 per dos càrrecs de violació.