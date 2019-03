El president d'honor de la Corporació Esteve i de la Fundació Dr. Antoni Esteve, Josep Esteve, ha mort als 89 anys d'edat a Barcelona, segons ha informat la fundació aquest divendres en un comunicat.









Esteve i Soler (Manresa, 1930-Barcelona, 2019) era el líder de la institució sense ànim de lucre que va fundar al costat dels seus germans el 1983 per honrar la memòria del seu pare, el doctor Antoni Esteve i Subirana (1902-1979).





El patronat i l'equip tècnic de la fundació han expressat el seu profund dolor per la mort del president, "destacat empresari català i persona d'extraordinària qualitat humana, que deixa com a llegat una institució des de la qual seguiran treballant cada dia per honrar la seva memòria i mantenir la seva vocació científica".





Doctor en farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB), va presidir els Laboratoris Dr. Esteve entre 1979 i 2005; va ser president de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya entre 2002 i 2004 i vicepresident de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears fins a 1983.





També va presidir Farmaindustria durant els períodes 1975-1977 i 1987-1989; el 1984, va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i també va obtenir l'encomana del Ordre Civil de Sanitat.





Va ser Membre també del Consell Assessor per a la Ciència i la tenología de 1987 a 2001. La Fundació Dr. Antoni Esteve va néixer el 1983 amb l'objectiu d'honrar la memòria del Antoni Esteve i Subirana, cinquè apotecari d'una estirp de farmacèutics, que va començar preparant especialitats medicinals a la rebotiga de la seva farmàcia però que, gràcies al seu interès científic i el seu esperit industrial, va acabar fundant en 1929 una important empresa farmacèutica.