El president de la Federació Internacional de les Societats de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja (FICR), Franceso Rocca, ha anunciat aquest divendres en roda de premsa des de Caracas que en 15 dies la FICR llançarà una operació humanitària a Veneçuela, "semblant a la de Síria", amb la qual pretén ajudar a unes 650.000 persones.









Rocca ha indicat que la intervenció humanitària de la FICR és fruit d'unes "negociacions", de les que no ha donat detalls emparant-se en la "confidencialitat" de les mateixes. Així, no ha aclarit si han estat amb el Govern de Nicolás Maduro, amb el "president encarregat", Juan Guaidó, o amb tots dos.





"Des d'ahir, tot el personal de la Federació Internacional a Ginebra i de l'oficina regional a Panamà està treballant àrduament per llançar una crida als nostres donants" amb la intenció que en "aproximadament" 15 dies es pugui posar en marxa l'operació humanitària, s'ha limitat a dir.





Interrogat sobre si l'ajuda humanitària canalitzada per la FICR a Veneçuela inclourà la que s'emmagatzema des de fa setmanes en les fronteres de Colòmbia i el Brasil, Rocca ha contestat: "Si compleix amb el protocol de no politització, podem distribuir-la sense problema".





L'ajuda a Cúcuta i Roraima ha estat enviada per països que ja no reconeixen a Maduro com a president legítim. Guaidó va intentar que entrés a Veneçuela el passat 23 de febrer, però les forces de seguretat veneçolanes ho van impedir provocant enfrontaments amb els voluntaris que estaven preparats per rebre-la.





Rocca ha apuntat que la meta inicial és arribar a 650.000 persones --tot i si té èxit "es podrà ampliar" - en les zones més necessitades de Veneçuela. Referent a això, ha recalcat que el FICR s'encarregarà de valorar l'estat de necessitat d'acord amb els seus paràmetres habituals.





Sobre el repartiment, ha assenyalat que estarà principalment en mans de la Creu Roja veneçolana, si bé ha postil·lat que la FICR està disposada "a cooperar sobre el terreny amb totes les expressions de la societat civil", entre les que ha esmentat l'Església Catòlica , sempre que respectin el protocol d'actuació de l'organització humanitària.





SENSE "INTERFERÈNCIES" POLÍTIQUES





Rocca ha volgut deixar clar que la FICR no acceptarà cap tipus d'ingerència política perquè, segons ha repetit una i altra vegada, es tracta d'una acció humanitària. L'operació es regirà pels "principis fonamentals" d'humanitat, imparcialitat, independència i neutralitat, ha dit.





"No acceptarem ingerències de cap tipus", ha advertit. "Si Creu Roja pot treballar en tot el món és perquè mai prenem part (...) perquè no hi hagi una percepció errònia de la nostra funció", ha recordat. "Tinc un compromís personal (...) i amb la imatge històrica de Creu Roja", ha afegit.





En conseqüència, ha avisat les parts que el FICR denunciarà "qualsevol interferència o risc d'interferència" política que vegi, assumint una possible manipulació de l'acció humanitària de Creu Roja a "una societat civil tan polaritzada".





Per evitar-ho, ha avançat que treballaran amb "la màxima transparència", és a dir, indicant "com es gastarà cada dòlar". "Aquesta va ser la millor defensa per a nosaltres en una situació on el risc de manipulació és molt alt", ha justificat.





Rocca ja ha defensat que "això no és prendre partit". "Jo crec que ningú, ni el senyor Maduro ni el senyor Guaidó, estan guanyant (...) Si algú vol guanyar, ho pot fer sense mi (...) Aquí necessitem salvar vides", ha sentenciat el cooperant italià.





COM A SÍRIA





El cap de la FICR ha comentat, a preguntes dels periodistes, que l'operació humanitària que es disposen a posar en marxa a Veneçuela, "és molt similar al que està passant a Síria" --que suma vuit anys de guerra civil-- pel nombre de persones que van a ser ateses.





La premsa ha qüestionat per què el FICR no ha actuat abans, donades les múltiples alertes llançades des d'organismes internacionals com l'ONU, davant la qual cosa Rocca ha refusat explicar quin ha estat el punt d'inflexió: "No contestaré a això".





No obstant això, sí que ha declarat que "no es pot acceptar que nens i éssers humans morin per falta de llum". "La falta de llum no és una patologia", ha emfatitzat, en al·lusió als múltiples apagades que ha patit Veneçuela des del 7 de març i que han afectat a hospitals i altres serveis bàsics.